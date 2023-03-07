Мартовское полнолуние, известное как «Червячная луна», придется на 7 марта

07 марта 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

7 марта состоится мартовское полнолуние Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мартовское полнолуние в этом году придется на 7 марта. Оно известно, как «Червячная луна». «Мартовское полнолуние известно как Червячная Луна. Он будет самым полным в 7:40 утра по восточному поясному времени 7 марта 2023 года», — передает MK . Название природного явления связано с червями, которые выползают на поверхность, когда начинает оттаивать земля в Северном полушарии. В институте космических исследований с полнолунием связывают землетрясения в Турции. Ученые считают этот фактор одним из триггеров сейсмической активности.

Мартовское полнолуние в этом году придется на 7 марта. Оно известно, как «Червячная луна». «Мартовское полнолуние известно как Червячная Луна. Он будет самым полным в 7:40 утра по восточному поясному времени 7 марта 2023 года», — передает MK. Название природного явления связано с червями, которые выползают на поверхность, когда начинает оттаивать земля в Северном полушарии. В институте космических исследований с полнолунием связывают землетрясения в Турции. Ученые считают этот фактор одним из триггеров сейсмической активности.