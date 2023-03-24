Мишустин: регионы России смогут сами назначать субсидии на квартплату

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, мишустин михаил
Регионы РФ будут сами определять субсидии на оплату ЖКХ, заявил Михаил Мишустин Фото:

Российским регионам предоставят право самим устанавливать критерии субсидий на квартплату. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Регионы будут сами определять критерии максимально допустимой доли расходов граждан на услуги жилищно-коммунального хозяйства», — заявил Мишустин. Данное решение было объявлено на заседании правительства России. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

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Российским регионам предоставят право самим устанавливать критерии субсидий на квартплату. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Регионы будут сами определять критерии максимально допустимой доли расходов граждан на услуги жилищно-коммунального хозяйства», — заявил Мишустин. Данное решение было объявлено на заседании правительства России. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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