Мишустин: регионы России смогут сами назначать субсидии на квартплату

Регионы РФ будут сами определять субсидии на оплату ЖКХ, заявил Михаил Мишустин
Российским регионам предоставят право самим устанавливать критерии субсидий на квартплату. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Регионы будут сами определять критерии максимально допустимой доли расходов граждан на услуги жилищно-коммунального хозяйства», — заявил Мишустин. Данное решение было объявлено на заседании правительства России. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
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