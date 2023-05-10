10 мая 2023

Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии признали вину

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Белорусские силовики пресекли попытки совершения серий терактов на 9 Мая Фото:

Задержанные ранее подозреваемые в подготовке серии терактов на День Победы в Белоруссии признали свою вину и дают показания следствию. Об этом рассказали представители Комитета госбезопасности страны (КГБ).

«Все фигуранты по этому делу (о планируемых терактах в Белоруссии — прим. URA.RU) задержаны и помещены в СИЗО. Они признали вину, сотрудничают со следствием», — говорится в документальном фильме «Убойная посылка», который показали в эфире белорусского телеканала ОНТ со ссылкой на информацию госведомства.

Сообщается, что фигурантам дела предъявили обвинения в государственной измене и акте терроризма. Им грозит наказание вплоть до смертной казни.

В белорусском КГБ заявляли, что в преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы на территории страны террористы планировали осуществить сразу несколько атак. Сообщалось, что взрывные устройства прибыли в Белоруссию из-за границы и были спрятаны в бытовых приборах.

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Задержанные ранее подозреваемые в подготовке серии терактов на День Победы в Белоруссии признали свою вину и дают показания следствию. Об этом рассказали представители Комитета госбезопасности страны (КГБ). «Все фигуранты по этому делу (о планируемых терактах в Белоруссии — прим. URA.RU) задержаны и помещены в СИЗО. Они признали вину, сотрудничают со следствием», — говорится в документальном фильме «Убойная посылка», который показали в эфире белорусского телеканала ОНТ со ссылкой на информацию госведомства. Сообщается, что фигурантам дела предъявили обвинения в государственной измене и акте терроризма. Им грозит наказание вплоть до смертной казни. В белорусском КГБ заявляли, что в преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы на территории страны террористы планировали осуществить сразу несколько атак. Сообщалось, что взрывные устройства прибыли в Белоруссию из-за границы и были спрятаны в бытовых приборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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