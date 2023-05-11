В Новом Уренгое пройдет конференция по выборам губернатора Тюменской области

«Единая Россия » представит кандидатов в губернаторы Тюменской области на конференции 13 мая

11 мая 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Моор выдвинет кандидатуру на очередной срок Фото: Елена Федорова © URA.RU Региональное отделение «Единой России» 13 мая проведет в Новом Уренгое окружную партийную конференцию по выдвижению кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Как сообщили источники URA.RU в политических кругах, на мероприятии партийцам будут представлены претенденты от трех регионов большой «матрешки». «Партконференция пройдет в Новом Уренгое пройдет в субботу 13 мая. В мероприятии будет участвовать губернатор Дмитрий Артюхов и глава реготделения партии Алексей Ситников. Ожидается, что будут представлены кандидаты в губернаторы Тюменской области от каждого из трех регионов „матрешки“, как это положено по процедуре. Среди кандидатов — нынешний глава региона Александр Моор, который прибудет в ЯНАО после аналогичного мероприятия в Югре», — рассказали собеседники агентства. По информации источников, уже в пятницу, 12 мая, в Новый Уренгой убывают спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин, вице-спикер Виктор Казарин и экс-глава Нового Уренгоя, а ныне — депутат регионального парламента Иван Костогриз. Будут ли они принимать участие в партконференции, источники уточнить не смогли. В пресс-службе регионального отделения ЕР по ЯНАО на звонок журналиста URA.RU никто не ответил. На письменный запрос на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичное мероприятие запланировано в предстоящие выходные в ХМАО. Выдвижение губернатора Моора, полномочия которого истекают в 2023 году, на очередной срок, одобрил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона 11 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональное отделение «Единой России» 13 мая проведет в Новом Уренгое окружную партийную конференцию по выдвижению кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Как сообщили источники URA.RU в политических кругах, на мероприятии партийцам будут представлены претенденты от трех регионов большой «матрешки». «Партконференция пройдет в Новом Уренгое пройдет в субботу 13 мая. В мероприятии будет участвовать губернатор Дмитрий Артюхов и глава реготделения партии Алексей Ситников. Ожидается, что будут представлены кандидаты в губернаторы Тюменской области от каждого из трех регионов „матрешки“, как это положено по процедуре. Среди кандидатов — нынешний глава региона Александр Моор, который прибудет в ЯНАО после аналогичного мероприятия в Югре», — рассказали собеседники агентства. По информации источников, уже в пятницу, 12 мая, в Новый Уренгой убывают спикер окружного заксобрания Сергей Ямкин, вице-спикер Виктор Казарин и экс-глава Нового Уренгоя, а ныне — депутат регионального парламента Иван Костогриз. Будут ли они принимать участие в партконференции, источники уточнить не смогли. В пресс-службе регионального отделения ЕР по ЯНАО на звонок журналиста URA.RU никто не ответил. На письменный запрос на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичное мероприятие запланировано в предстоящие выходные в ХМАО. Выдвижение губернатора Моора, полномочия которого истекают в 2023 году, на очередной срок, одобрил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона 11 мая.