Военная техника с челябинскими двигателями штурмовала укрепрайон ВСУ. Видео

12 мая 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

В результате штурма при поддержке техники российские бойцы не пострадали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска штурмовала укрепрайон ВСУ возле населенного пункта Спорное. Кадры боя распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Российские военнослужащие штурмовали укрепрайон ВСУ в районе населенного пункта Спорное. Штурмовым отрядам группировки „Юг“ поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2», — сообщили в минобороны. Управлять и корректировать огонь помогли беспилотные летательные аппараты. Дроны работали в режиме реального времени. В военном ведомстве отметили, что в итоге бойцы захватили ротный опорный пункт. Уничтожены пулеметные ДОТы. Танки Т-72Б3 и Т-90 имеют двигатели, произведенные в Челябинске. Техника изготавливается в цехах госкорпорации «Уралвагонзавод».

Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска штурмовала укрепрайон ВСУ возле населенного пункта Спорное. Кадры боя распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Российские военнослужащие штурмовали укрепрайон ВСУ в районе населенного пункта Спорное. Штурмовым отрядам группировки „Юг“ поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2», — сообщили в минобороны. Управлять и корректировать огонь помогли беспилотные летательные аппараты. Дроны работали в режиме реального времени. В военном ведомстве отметили, что в итоге бойцы захватили ротный опорный пункт. Уничтожены пулеметные ДОТы. Танки Т-72Б3 и Т-90 имеют двигатели, произведенные в Челябинске. Техника изготавливается в цехах госкорпорации «Уралвагонзавод».