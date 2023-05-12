Военная техника с челябинскими двигателями штурмовала укрепрайон ВСУ. Видео

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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
В результате штурма при поддержке техники российские бойцы не пострадали Фото:

Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска штурмовала укрепрайон ВСУ возле населенного пункта Спорное. Кадры боя распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие штурмовали укрепрайон ВСУ в районе населенного пункта Спорное. Штурмовым отрядам группировки „Юг“ поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2», — сообщили в минобороны.

Управлять и корректировать огонь помогли беспилотные летательные аппараты. Дроны работали в режиме реального времени.

В военном ведомстве отметили, что в итоге бойцы захватили ротный опорный пункт. Уничтожены пулеметные ДОТы. Танки Т-72Б3 и Т-90 имеют двигатели, произведенные в Челябинске. Техника изготавливается в цехах госкорпорации «Уралвагонзавод».

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Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска штурмовала укрепрайон ВСУ возле населенного пункта Спорное. Кадры боя распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Российские военнослужащие штурмовали укрепрайон ВСУ в районе населенного пункта Спорное. Штурмовым отрядам группировки „Юг“ поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2», — сообщили в минобороны. Управлять и корректировать огонь помогли беспилотные летательные аппараты. Дроны работали в режиме реального времени. В военном ведомстве отметили, что в итоге бойцы захватили ротный опорный пункт. Уничтожены пулеметные ДОТы. Танки Т-72Б3 и Т-90 имеют двигатели, произведенные в Челябинске. Техника изготавливается в цехах госкорпорации «Уралвагонзавод».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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