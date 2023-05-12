Военная техника с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска штурмовала укрепрайон ВСУ возле населенного пункта Спорное. Кадры боя распространила пресс-служба Минобороны РФ.
«Российские военнослужащие штурмовали укрепрайон ВСУ в районе населенного пункта Спорное. Штурмовым отрядам группировки „Юг“ поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2», — сообщили в минобороны.
Управлять и корректировать огонь помогли беспилотные летательные аппараты. Дроны работали в режиме реального времени.
В военном ведомстве отметили, что в итоге бойцы захватили ротный опорный пункт. Уничтожены пулеметные ДОТы. Танки Т-72Б3 и Т-90 имеют двигатели, произведенные в Челябинске. Техника изготавливается в цехах госкорпорации «Уралвагонзавод».
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