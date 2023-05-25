В МГИМО раскрыли сроки карантина по кори

Экзамены будут проходить в дистанционном формате
Карантин в МГИМО будет продолжаться до 13 июня, при этом занятия и экзамены будут проходить дистанционно. Об этом рассказала студентка института.
«Занятия онлайн, сессии онлайн, даже госэкзамены», — сказала студентка, ее слова приводит
Ранее URA.RU сообщало, что МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Предполагается, что дистанционное обучение пройдет с 26 мая по 9 июня.
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