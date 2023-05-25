В МГИМО раскрыли сроки карантина по кори

Карантин из-за вспышки кори в МГИМО продлится до 13 июня
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Экзамены будут проходить в дистанционном формате Фото:

Карантин в МГИМО будет продолжаться до 13 июня, при этом занятия и экзамены будут проходить дистанционно. Об этом рассказала студентка института.

«Занятия онлайн, сессии онлайн, даже госэкзамены», — сказала студентка, ее слова приводит Газета.ру. Девушка отметила, что в институте попросили принести зачетки, однако по пропуску в вуз попасть нельзя. Как пишет издание, точную информацию о форме экзаменов сообщат позже.

Ранее URA.RU сообщало, что МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Предполагается, что дистанционное обучение пройдет с 26 мая по 9 июня.

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Карантин в МГИМО будет продолжаться до 13 июня, при этом занятия и экзамены будут проходить дистанционно. Об этом рассказала студентка института. «Занятия онлайн, сессии онлайн, даже госэкзамены», — сказала студентка, ее слова приводит Газета.ру. Девушка отметила, что в институте попросили принести зачетки, однако по пропуску в вуз попасть нельзя. Как пишет издание, точную информацию о форме экзаменов сообщат позже. Ранее URA.RU сообщало, что МГИМО закрыли на карантин из-за вспышки кори. Предполагается, что дистанционное обучение пройдет с 26 мая по 9 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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