VG: члены НАТО решили оставить Столтенберга на посту генсека

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг анонсировал, что уйдет с поста генсека НАТО осенью Фото:

Все 31 страны-члена НАТО полосовали за то, чтобы Йенс Столтенберг остался генсеком альянса еще на год. Об этом пишет VG. Ранее Столтенберг объявлял, что уйдет с поста в октябре 2023 года

«Три дипломатических источника внутри этого процесса сообщают, что официального решения о продлении еще на один год можно ожидать в ближайшие дни, — пишет VG. Уточняется, что подтверждение самого Столтенберга ожидается накануне саммита НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе.

В феврале 2023 года появилась информация, что Столтенберг покинет свой пост осенью. «Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он тогда. ТАкже генсек НАТО пообещал продолжать спонсировать Украину оружием.

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Все 31 страны-члена НАТО полосовали за то, чтобы Йенс Столтенберг остался генсеком альянса еще на год. Об этом пишет VG. Ранее Столтенберг объявлял, что уйдет с поста в октябре 2023 года «Три дипломатических источника внутри этого процесса сообщают, что официального решения о продлении еще на один год можно ожидать в ближайшие дни, — пишет VG. Уточняется, что подтверждение самого Столтенберга ожидается накануне саммита НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе. В феврале 2023 года появилась информация, что Столтенберг покинет свой пост осенью. «Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он тогда. ТАкже генсек НАТО пообещал продолжать спонсировать Украину оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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