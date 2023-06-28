VG: члены НАТО решили оставить Столтенберга на посту генсека

28 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг анонсировал, что уйдет с поста генсека НАТО осенью Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Все 31 страны-члена НАТО полосовали за то, чтобы Йенс Столтенберг остался генсеком альянса еще на год. Об этом пишет VG. Ранее Столтенберг объявлял, что уйдет с поста в октябре 2023 года «Три дипломатических источника внутри этого процесса сообщают, что официального решения о продлении еще на один год можно ожидать в ближайшие дни, — пишет VG . Уточняется, что подтверждение самого Столтенберга ожидается накануне саммита НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе. В феврале 2023 года появилась информация, что Столтенберг покинет свой пост осенью. «Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он тогда. ТАкже генсек НАТО пообещал продолжать спонсировать Украину оружием.

Все 31 страны-члена НАТО полосовали за то, чтобы Йенс Столтенберг остался генсеком альянса еще на год. Об этом пишет VG. Ранее Столтенберг объявлял, что уйдет с поста в октябре 2023 года «Три дипломатических источника внутри этого процесса сообщают, что официального решения о продлении еще на один год можно ожидать в ближайшие дни, — пишет VG. Уточняется, что подтверждение самого Столтенберга ожидается накануне саммита НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе. В феврале 2023 года появилась информация, что Столтенберг покинет свой пост осенью. «Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он тогда. ТАкже генсек НАТО пообещал продолжать спонсировать Украину оружием.