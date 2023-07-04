Собянин занялся защитой Москвы от беспилотников

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин выделил грант на защиту Москвы от вражеских БПЛА Фото:

Глава Москвы Сергей Собянин выделил грант на защиту столицы от вражеских беспилотников. Его получило научно-производственное объединение (НПО) «Алмаз», которое займется совершенствованием системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов. <…> Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) „Алмаз“», — отмечается на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что основной акцент будет сделан на мониторинг воздушного пространства.

4 июля вражеские БПЛА атаковали Москву. Это не первое нападение на столицу России. Также дроны совершали нападение на город 30 мая. В обоих случаях дроны были уничтожены, передает Life. Страховые компании в настоящий момент предлагают застраховать квартиру и от атак беспилотников, пишут «Дни.ру».

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Глава Москвы Сергей Собянин выделил грант на защиту столицы от вражеских беспилотников. Его получило научно-производственное объединение (НПО) «Алмаз», которое займется совершенствованием системы противовоздушной обороны (ПВО). «Выделенные из городского бюджета деньги направят на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов. <…> Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) „Алмаз“», — отмечается на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что основной акцент будет сделан на мониторинг воздушного пространства. 4 июля вражеские БПЛА атаковали Москву. Это не первое нападение на столицу России. Также дроны совершали нападение на город 30 мая. В обоих случаях дроны были уничтожены, передает Life. Страховые компании в настоящий момент предлагают застраховать квартиру и от атак беспилотников, пишут «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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