В МИД РФ ответили на обвинения США в скрытых запасах химоружия

В МИД РФ напомнили США о полном уничтожении российского химарсенала

08 июля 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Обвинения Белого дома являются русофобскими, заявили в посольстве России в США Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Посольство России в США в ответ на обвинения Белого дома напоминает о полном уничтожении российского химического арсенала в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Посольство выразило свое несогласие с обвинениями Вашингтона, считая их русофобскими. «Хотели бы напомнить о полном и досрочном уничтожении российского химарсенала еще в 2017 году», — говорится в telegram-канале посольства. Там добавили, что в конкретном случае идет речь о якобы незадекларированных запасах боевых отравляющих веществ со стороны Российской Федерации. Посольство рекомендует американской стороне прекратить распространять русофобские обвинения и проводить политизацию деятельности ОЗХО, а также не использовать ее как средство в борьбе с нежелательными государствами. Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл похвалил усилия Blue Grass Army Depot (BGAD) по ликвидации последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это важное достижение стало результатом долговременного сотрудничества местных и федеральных властей, начавшегося в 1980-х годах. После долгого процесса ликвидации ОЗХО объявила, что все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены. Это произошло несмотря на обвинения США в адрес России, передает «Национальное агентство новостей». В свою очередь аналитик Владимир Прохватилов из Академии военных наук заявил о подготовке США к использованию химического оружия в новой провокации, несмотря на растущие успехи России, сообщает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посольство России в США в ответ на обвинения Белого дома напоминает о полном уничтожении российского химического арсенала в соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Посольство выразило свое несогласие с обвинениями Вашингтона, считая их русофобскими. «Хотели бы напомнить о полном и досрочном уничтожении российского химарсенала еще в 2017 году», — говорится в telegram-канале посольства. Там добавили, что в конкретном случае идет речь о якобы незадекларированных запасах боевых отравляющих веществ со стороны Российской Федерации. Посольство рекомендует американской стороне прекратить распространять русофобские обвинения и проводить политизацию деятельности ОЗХО, а также не использовать ее как средство в борьбе с нежелательными государствами. Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл похвалил усилия Blue Grass Army Depot (BGAD) по ликвидации последней партии химического оружия в Соединенных Штатах. Это важное достижение стало результатом долговременного сотрудничества местных и федеральных властей, начавшегося в 1980-х годах. После долгого процесса ликвидации ОЗХО объявила, что все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены. Это произошло несмотря на обвинения США в адрес России, передает «Национальное агентство новостей». В свою очередь аналитик Владимир Прохватилов из Академии военных наук заявил о подготовке США к использованию химического оружия в новой провокации, несмотря на растущие успехи России, сообщает «Царьград».