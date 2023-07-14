Подозреваемому в убийстве Ржицкого выдвинули обвинения

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
В СК сообщили, что Сергей Денисенко незаконно хранил оружие Фото:

Сергею Денисенко предъявили обвинение по умышленному убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Денисенко обвинили также в незаконном обороте оружия.

Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Он был застрелен со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.

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Сергею Денисенко предъявили обвинение по умышленному убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Денисенко обвинили также в незаконном обороте оружия. Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Он был застрелен со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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