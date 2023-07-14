Подозреваемому в убийстве Ржицкого выдвинули обвинения

Сергею Денисенко предъявили обвинение по умышленному убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщил Следственный комитет России.
«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Денисенко обвинили также в незаконном обороте оружия.
Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Он был застрелен со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.
Сергею Денисенко предъявили обвинение по умышленному убийству замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Денисенко обвинили также в незаконном обороте оружия. Замначальник городского отдела по мобилизационной работе был убит 10 июля. Он был застрелен со спины из пистолета с глушителем. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе, где и было обнаружено орудие убийства.