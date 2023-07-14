14 июля 2023

«Газета.ru»: авто китайского производства имеют уязвимость перед угонщиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, китайский автопром, китайский автомобиль
Китайские автопроизводители экономят на защите автомобилей от угонщиков Фото:

Автомобили китайского производства хуже европейских защищены от угона. Уязвимость кроется в доступности для угонщиков доступа к иммобилайзеру. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.

«По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress», — цитирует «Газета.ru» слова эксперта Кондрашова.

Уточняется, что уязвимость перед угонщиками имеют практически все китайские автомобили, поставляемые в Россию, — Haval, Tank, Geely, Chery, Omoda и Exeed. По мнению эксперта, китайские автопроизводители всячески снижают издержки производства, поэтому и экономят на защите авто от угона.

Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сделал прогноз о том, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году скорее всего достигнет 60%. Эксперт считает, что фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский.

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Автомобили китайского производства хуже европейских защищены от угона. Уязвимость кроется в доступности для угонщиков доступа к иммобилайзеру. Об этом рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов. «По VIN-номеру китайского автомобиля можно получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. Это и есть уязвимость, ведь достаточно обратиться за кодом к дилеру, также такие коды продаются на Aliexpress», — цитирует «Газета.ru» слова эксперта Кондрашова. Уточняется, что уязвимость перед угонщиками имеют практически все китайские автомобили, поставляемые в Россию, — Haval, Tank, Geely, Chery, Omoda и Exeed. По мнению эксперта, китайские автопроизводители всячески снижают издержки производства, поэтому и экономят на защите авто от угона. Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сделал прогноз о том, что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году скорее всего достигнет 60%. Эксперт считает, что фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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