Handelsblatt: Киев закупает для ВСУ топливо из российской нефти

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Клипарты. Сургут , качалка, нефть
Украинская военная техника заправляется топливом из российской нефти, пишет Handelsblatt Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина импортирует дизельное топливо из Венгрии и Турции, которые, в свою очередь, получают его из российской нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«Украина покупает дизельное топливо из Венгрии и Турции, которое получают из российской нефти. В результате украинская военная техника преимущественно заправляется топливом из России», — говорится в материале газеты. Там добавили, что венгерская компания MOL в значительной степени зависит от российской нефти. За последние полгода эта компания удвоила экспорт топлива в Украину. Следовательно, украинская военная техника, в основном, заправляется топливом, полученным из российской нефти, заключили в материале.

Ранее также стало известно, что Украина не планирует закрывать трубопроводы для транзита российских углеводородов через свою территорию. Украина сохраняет транзит из-за зависимости некоторых европейских стран от российского газа и из-за возможного роста цен на энергоресурсы при прекращении транзита.

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Украина импортирует дизельное топливо из Венгрии и Турции, которые, в свою очередь, получают его из российской нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «Украина покупает дизельное топливо из Венгрии и Турции, которое получают из российской нефти. В результате украинская военная техника преимущественно заправляется топливом из России», — говорится в материале газеты. Там добавили, что венгерская компания MOL в значительной степени зависит от российской нефти. За последние полгода эта компания удвоила экспорт топлива в Украину. Следовательно, украинская военная техника, в основном, заправляется топливом, полученным из российской нефти, заключили в материале. Ранее также стало известно, что Украина не планирует закрывать трубопроводы для транзита российских углеводородов через свою территорию. Украина сохраняет транзит из-за зависимости некоторых европейских стран от российского газа и из-за возможного роста цен на энергоресурсы при прекращении транзита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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