Handelsblatt: Киев закупает для ВСУ топливо из российской нефти

24 июля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Украинская военная техника заправляется топливом из российской нефти, пишет Handelsblatt Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина импортирует дизельное топливо из Венгрии и Турции, которые, в свою очередь, получают его из российской нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «Украина покупает дизельное топливо из Венгрии и Турции, которое получают из российской нефти. В результате украинская военная техника преимущественно заправляется топливом из России», — говорится в материале газеты. Там добавили, что венгерская компания MOL в значительной степени зависит от российской нефти. За последние полгода эта компания удвоила экспорт топлива в Украину. Следовательно, украинская военная техника, в основном, заправляется топливом, полученным из российской нефти, заключили в материале. Ранее также стало известно, что Украина не планирует закрывать трубопроводы для транзита российских углеводородов через свою территорию. Украина сохраняет транзит из-за зависимости некоторых европейских стран от российского газа и из-за возможного роста цен на энергоресурсы при прекращении транзита.

Украина импортирует дизельное топливо из Венгрии и Турции, которые, в свою очередь, получают его из российской нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. «Украина покупает дизельное топливо из Венгрии и Турции, которое получают из российской нефти. В результате украинская военная техника преимущественно заправляется топливом из России», — говорится в материале газеты. Там добавили, что венгерская компания MOL в значительной степени зависит от российской нефти. За последние полгода эта компания удвоила экспорт топлива в Украину. Следовательно, украинская военная техника, в основном, заправляется топливом, полученным из российской нефти, заключили в материале. Ранее также стало известно, что Украина не планирует закрывать трубопроводы для транзита российских углеводородов через свою территорию. Украина сохраняет транзит из-за зависимости некоторых европейских стран от российского газа и из-за возможного роста цен на энергоресурсы при прекращении транзита.