TT: Венгрия не смогла одобрить вступление Швеции в НАТО из-за бойкота

У Венгрии не получилось одобрить вступление Швеции в НАТО. Уточняется, что это произошло из-за бойкота со стороны фракции правящей партии ФИДЕС. Об этом сообщает венгерское издание TT.
«Внеочередное заседание парламента [Венгрии] было инициировано оппозицией, но поскольку правящая партия ФИДЕС заявила, что не будет участвовать, то и голосования [о вступлении Швеции в НАТО] быть не может», — сообщает TT. Сообщение приводит издание Aftonbladet.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает телеканал 360.
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