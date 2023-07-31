TT: Венгрия не смогла одобрить вступление Швеции в НАТО из-за бойкота

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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция, stock
Партия ФИДЕС устроила бойкот заседанию по принятию Швеции в НАТО Фото:

У Венгрии не получилось одобрить вступление Швеции в НАТО. Уточняется, что это произошло из-за бойкота со стороны фракции правящей партии ФИДЕС. Об этом сообщает венгерское издание TT.

«Внеочередное заседание парламента [Венгрии] было инициировано оппозицией, но поскольку правящая партия ФИДЕС заявила, что не будет участвовать, то и голосования [о вступлении Швеции в НАТО] быть не может», — сообщает TT. Сообщение приводит издание Aftonbladet.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает телеканал 360.

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У Венгрии не получилось одобрить вступление Швеции в НАТО. Уточняется, что это произошло из-за бойкота со стороны фракции правящей партии ФИДЕС. Об этом сообщает венгерское издание TT. «Внеочередное заседание парламента [Венгрии] было инициировано оппозицией, но поскольку правящая партия ФИДЕС заявила, что не будет участвовать, то и голосования [о вступлении Швеции в НАТО] быть не может», — сообщает TT. Сообщение приводит издание Aftonbladet. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс, передает RT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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