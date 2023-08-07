07 августа 2023

В Екатеринбурге силовики провели облаву на пермскую компанию, торгующую сигаретами без акциза

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелицензионная пачка сигарет. Курган, сигареты, пачка сигарет
Пермская компания торговала в Екатеринбурге сигаретами без акциза Фото:

Полицейские Свердловской области пресекли деятельность фирмы «Фортуна» из Перми, которая в Екатеринбурге торговала сигаретами без акцизных марок. В ходе облавы силовики изъяли более 100 тысяч пачек сигарет, заявил URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«В ходе проверки на складе компании обнаружено более 100 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения. Сотрудниками полиции вся продукция изъятf и направлена на экспертизу», — рассказал Дмитрий Чукреев.

По данным члена городской Общественной палаты, компания «Фортуна» поставляла табачную продукцию в различные магазины Екатеринбурга. Основную деятельность компания начала в Перми, однако после начала открывать филиалы в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками устроили облаву на мини-склад с контрафактными сигаретами. В результате проверки силовики изъяли у владелицы магазина более 5 тысяч пачек сигарет.

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Полицейские Свердловской области пресекли деятельность фирмы «Фортуна» из Перми, которая в Екатеринбурге торговала сигаретами без акцизных марок. В ходе облавы силовики изъяли более 100 тысяч пачек сигарет, заявил URA.RU член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «В ходе проверки на складе компании обнаружено более 100 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения. Сотрудниками полиции вся продукция изъятf и направлена на экспертизу», — рассказал Дмитрий Чукреев. По данным члена городской Общественной палаты, компания «Фортуна» поставляла табачную продукцию в различные магазины Екатеринбурга. Основную деятельность компания начала в Перми, однако после начала открывать филиалы в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге полицейские совместно с общественниками устроили облаву на мини-склад с контрафактными сигаретами. В результате проверки силовики изъяли у владелицы магазина более 5 тысяч пачек сигарет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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