В Совфеде задумались об умственных способностях Борреля после его слов о России

Карасин: Боррель проявил себя как интеллектуальный пигмей
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Григорий Карасин заявил, что заявления Жозепа Борреля выглядят глупо Фото:
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель повел себя как низко интеллектуальный человек. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказывание Борреля о том, что Россия является экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой.

«Опять отличился своей мудростью Боррель <…> Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — сообщил Карасин в telegram-канал. По его словам, стремление Борреля к таким заявлениям выглядит глупо.

Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. По его словам, Китай является «настоящим геополитическим игроком».

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель повел себя как низко интеллектуальный человек. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказывание Борреля о том, что Россия является экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. «Опять отличился своей мудростью Боррель <…> Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — сообщил Карасин в telegram-канал. По его словам, стремление Борреля к таким заявлениям выглядит глупо. Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. По его словам, Китай является «настоящим геополитическим игроком».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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