В Совфеде задумались об умственных способностях Борреля после его слов о России

Карасин: Боррель проявил себя как интеллектуальный пигмей

19 августа 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Григорий Карасин заявил, что заявления Жозепа Борреля выглядят глупо Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель повел себя как низко интеллектуальный человек. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказывание Борреля о том, что Россия является экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. «Опять отличился своей мудростью Боррель <…> Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — сообщил Карасин в telegram-канал. По его словам, стремление Борреля к таким заявлениям выглядит глупо. Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. По его словам, Китай является «настоящим геополитическим игроком».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель повел себя как низко интеллектуальный человек. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказывание Борреля о том, что Россия является экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. «Опять отличился своей мудростью Боррель <…> Не ввязываясь в бессмысленную полемику, вновь скажу, что шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — сообщил Карасин в telegram-канал. По его словам, стремление Борреля к таким заявлениям выглядит глупо. Ранее Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой с атомной бомбой. По его словам, Китай является «настоящим геополитическим игроком».