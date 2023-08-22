Патрушев раскрыл, почему Запад не уважает победу СССР над фашизмом

Патрушев: Запад пытается ослабить Россию, принижая важность победы над нацизмом

Патрушев подчеркнул, что Запад замалчивает зверства немецких нацистов и их японских союзников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Англосаксы и их западные союзники специально принижают значимость победы СССР над фашизмом в XX веке, чтобы расшатать ситуацию в России. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Предпринимаются попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать межнациональные конфликты. Особое внимание уделяется фальсификации российской и мировой истории, в том числе умалению роли нашей страны и подвига советского народа в победе над фашизмом», — заявил Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России, передает РИА Новости. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Запад предпринимает эти попытки с целью ослабить РФ и разобщить общество.

Англосаксы сознательно замалчивают зверства не только немецких нацистов, но и японских военных преступников, сказал он. Патрушев напомнил, что в Японии в годы Второй мировой войны велись опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой и тифом. Эксперименты японцы ставили на живых людях.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала США победителями фашизма во Второй мировой войне. Российский посол в США Анатолий Антонов напомнил, как Вашингтон долгое время не признавал опасность нацизма для всего мира, передает RT. На Украине в этом году вовсе перенесли празднование Дня Победы с 9 мая. Также страны бывшего СССР под влиянием Запада начали отменять празднование Дня Победы.