Помощника Си Цзиньпина скрутили охранники на саммите БРИКС. Видео

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Подчиненного Си Цзиньпина схватила охрана Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Помощника председателя КНР Си Цзиньпина скрутила охрана на саммите БРИКС. Видео инцидента распространилось в telegram-каналах.

На ролике видно, как лидер Китая направлялся на встречу с лидерами стран, в то время как помощник не успевал его догнать. Подчиненный побежал за Си Цзиньпинем, но его схватила охрана.

Саммит БРИКС начался 22 августа в Йоханнесбурге и будет проходить до 24 числа. Свое участие подтвердили представители более 40 государств, передает RT. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции.

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Помощника председателя КНР Си Цзиньпина скрутила охрана на саммите БРИКС. Видео инцидента распространилось в telegram-каналах. На ролике видно, как лидер Китая направлялся на встречу с лидерами стран, в то время как помощник не успевал его догнать. Подчиненный побежал за Си Цзиньпинем, но его схватила охрана. Саммит БРИКС начался 22 августа в Йоханнесбурге и будет проходить до 24 числа. Свое участие подтвердили представители более 40 государств, передает RT. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите в формате видеоконференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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