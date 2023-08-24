Жителей Новосибирска зовут на митинг от имени ЧВК «Вагнер»

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Жителей на митинг зазывает бывший член ЧВК «Вагнер» Валерий Федоров, заявил Дмитрий Болотский Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Новосибирске жителей зовут на митинг от имени ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал директор региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Дмитрий Болотский, уточнив, что ЧВК к этому не причастна.

«В свете последних событий возникают различные провокационные призывы к собранию, незаконным встречам. Ребята, все бойцы ЧВК „Вагнер“ проинструктированы. Не поддавайтесь на призывы», — уточнил Дмитрий Болотский в разговоре с журналистом NGS.RU.

По словам спикера, митинг устраивает Валерий Федоров, который ранее занимался физической подготовкой бойцов ЧВК «Вагнер». «Он отношения к ЧВК „Вагнер“ [в настоящий момент] не имеет», — уточнил Болотский.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Предполагается, что на борту мог находиться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Западные СМИ имеют свое мнение на счет произошедшего.

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В Новосибирске жителей зовут на митинг от имени ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал директор региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Дмитрий Болотский, уточнив, что ЧВК к этому не причастна. «В свете последних событий возникают различные провокационные призывы к собранию, незаконным встречам. Ребята, все бойцы ЧВК „Вагнер“ проинструктированы. Не поддавайтесь на призывы», — уточнил Дмитрий Болотский в разговоре с журналистом NGS.RU. По словам спикера, митинг устраивает Валерий Федоров, который ранее занимался физической подготовкой бойцов ЧВК «Вагнер». «Он отношения к ЧВК „Вагнер“ [в настоящий момент] не имеет», — уточнил Болотский. Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Предполагается, что на борту мог находиться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Западные СМИ имеют свое мнение на счет произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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