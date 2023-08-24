Жителей Новосибирска зовут на митинг от имени ЧВК «Вагнер»

В Новосибирске жителей зовут на митинг от имени ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал директор региональной общественной организации ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Дмитрий Болотский, уточнив, что ЧВК к этому не причастна.
«В свете последних событий возникают различные провокационные призывы к собранию, незаконным встречам. Ребята, все бойцы ЧВК „Вагнер“ проинструктированы. Не поддавайтесь на призывы», — уточнил Дмитрий Болотский в разговоре с журналистом NGS.RU.
По словам спикера, митинг устраивает Валерий Федоров, который ранее занимался физической подготовкой бойцов ЧВК «Вагнер». «Он отношения к ЧВК „Вагнер“ [в настоящий момент] не имеет», — уточнил Болотский.
Вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Предполагается, что на борту мог находиться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Западные СМИ имеют свое мнение на счет произошедшего.
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