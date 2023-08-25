Россиян напугали запретом отказываться от сбора биометрических данных

Среди россиян распространились слухи о том, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрические данные граждан без их разрешения, а отказаться от их сбора и хранения можно будет только до 31 августа. Информация расходится в соцсетях и мессенджерах. Однако ее опроверг юрист Михаил Федотов.
«Нет, конечно. Такого быть не может, потому что есть для этого специальное законодательство», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом URA.RU, агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. В статье 3 федерального закона № 572-ФЗ от 29 декабря 2022 года говорится, что без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен.
В МФЦ опровергли информацию о том, что отказаться от хранения данных можно только до конца лета. «Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент! Законодательством не установлен срок, ограничивающий подачу такого отказа», — говорится в заявлении многофункционального центра «Мои Документы» Башкирии.
В МФЦ Алтайского края добавили, что такие слухи появились на фоне новости о том, что 30 сентября будет сформирована Единая биометрическая система хранения данных. При этом в базу попадают только те данные, на которые давалось письменное согласие. «Это значит, что банки и другие организации, в которых вы могли оставлять свою биометрию, передают эти данные в государственную систему. Формирование единой биометрической системы не запрещает вам отказаться от хранения ваших данных», — сообщило ведомство.
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