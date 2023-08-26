В Нигере военные силы приведут в состояние максимальной готовности

Глава штаба обороны Нигера Абду Сидику начал подготовку страны к максимальной военной готовности
В Нигере военные силы приводят в состояние максимальной готовности. Такой приказ дал глава штаба обороны Нигера Абду Сидику Исса.
«Глава штаба обороны Нигера приказал привести военные силы страны в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале RT.
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