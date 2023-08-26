В Нигере военные силы приведут в состояние максимальной готовности

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Глава штаба обороны Нигера Абду Сидику начал подготовку страны к максимальной военной готовности Фото:

В Нигере военные силы приводят в состояние максимальной готовности. Такой приказ дал глава штаба обороны Нигера Абду Сидику Исса.

«Глава штаба обороны Нигера приказал привести военные силы страны в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале RT.

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В Нигере военные силы приводят в состояние максимальной готовности. Такой приказ дал глава штаба обороны Нигера Абду Сидику Исса. «Глава штаба обороны Нигера приказал привести военные силы страны в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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