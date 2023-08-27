Франция хочет напасть на Нигер, прикрываясь ЭКОВАС

28 августа 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

У Франции находится в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Франция планирует нападения на Нигера, прикрываясь региональным объединением Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху. «ECOWAS не торопится приниматься решение [о вторжении в Нигер] под давлением общественного мнения стран региона, традиционных лидеров, мусульманских богословов, а также учитывая логистические проблемы и нехватку средств. Однако некоторые силы намерены напасть на Нигер, действуя под прикрытием региональной организации. Речь идет о Франции, которая заявляет о готовности оказать содействие», — сообщает главный редактор Шеху журналистам ТАСС. По его словам, у Франции находится в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере, а также другие в Чаде, Сенегале и Кот-д’Ивуаре. При этом новые власти в Нигере 25 августа сообщили о высылке в течение двух суток французского посла в Ниамее за действия, которые идут вразрез с добрыми отношениями. Ранее URA.RU писало, что в Нигере лидеры мятежников, которые устроили госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии и послы Германии и Франции покинули страну в течение 48 часов. Позже сообщили, что приняли решения высылать из страны только одного посла — Франции. После этого военные силы в Нигере начали приводить в состояние максимальной готовности. Такой приказ дал глава штаба обороны Нигера Абду Сидику Исса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Франция планирует нападения на Нигера, прикрываясь региональным объединением Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахман Шеху. «ECOWAS не торопится приниматься решение [о вторжении в Нигер] под давлением общественного мнения стран региона, традиционных лидеров, мусульманских богословов, а также учитывая логистические проблемы и нехватку средств. Однако некоторые силы намерены напасть на Нигер, действуя под прикрытием региональной организации. Речь идет о Франции, которая заявляет о готовности оказать содействие», — сообщает главный редактор Шеху журналистам ТАСС. По его словам, у Франции находится в распоряжении 1 500 военнослужащих в Нигере, а также другие в Чаде, Сенегале и Кот-д’Ивуаре. При этом новые власти в Нигере 25 августа сообщили о высылке в течение двух суток французского посла в Ниамее за действия, которые идут вразрез с добрыми отношениями. Ранее URA.RU писало, что в Нигере лидеры мятежников, которые устроили госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии и послы Германии и Франции покинули страну в течение 48 часов. Позже сообщили, что приняли решения высылать из страны только одного посла — Франции. После этого военные силы в Нигере начали приводить в состояние максимальной готовности. Такой приказ дал глава штаба обороны Нигера Абду Сидику Исса.