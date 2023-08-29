Baza: водолазы закончили поиски фигуристки Горбачевой в Москве-реке

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Клипарт. Магнитогорск, водолазы, поиски
В ходе обследования Москвы-реки тело фигуристки не обнаружено, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Поиски фигуристки Алины Горбачевой в Москве-реке завершены. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров.

«Водолазы закончили работу по поиску фигуристки Алины Горбачевой», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что были проверены два участка реки, однако тело фигуристки не было обнаружено. Параллельно проводится поиск в парке, пока безрезультатно.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают круг ее общения и проводят допросы родственников, педагогов и тренеров. Детально реконструируется маршрут ее передвижения в день исчезновения, заключили в СК РФ.

Ранее стало известно, что победительница юниорского первенства России по фигурному катанию Алина Горбачева исчезла в Москве. URA.RU подробно рассказывало об этом событии. Фигуристка пропала после того, как она покинула спорткомплекс по завершению тренировки, передают «Дни.ру»

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Поиски фигуристки Алины Горбачевой в Москве-реке завершены. Водолазы проверили два участка реки размером 30 на 30 и 50 на 50 метров. «Водолазы закончили работу по поиску фигуристки Алины Горбачевой», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что были проверены два участка реки, однако тело фигуристки не было обнаружено. Параллельно проводится поиск в парке, пока безрезультатно. В Следственном комитете РФ (СК РФ) сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают круг ее общения и проводят допросы родственников, педагогов и тренеров. Детально реконструируется маршрут ее передвижения в день исчезновения, заключили в СК РФ. Ранее стало известно, что победительница юниорского первенства России по фигурному катанию Алина Горбачева исчезла в Москве. URA.RU подробно рассказывало об этом событии. Фигуристка пропала после того, как она покинула спорткомплекс по завершению тренировки, передают «Дни.ру»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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