В Кремле высказались о мятеже в Габоне

Ситуация в Габоне является предметом озабоченности, заявил Дмитрий Песков
Российские власти внимательно следя за ситуацией с военным мятежом в Габоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я бы не делал обобщающие выводы. Ситуация в Габоне является предметом озабоченности и мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее военные в Габоне не согласились с результатами выборов в стране, объявив об их отмене, они также пообещали распустить институты власти. Президента страны посадили под домашний арест, а его сына арестовали.
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