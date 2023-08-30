В Кремле высказались о мятеже в Габоне

Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Габоне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Ситуация в Габоне является предметом озабоченности, заявил Дмитрий Песков Фото:

Российские власти внимательно следя за ситуацией с военным мятежом в Габоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы не делал обобщающие выводы. Ситуация в Габоне является предметом озабоченности и мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Ранее военные в Габоне не согласились с результатами выборов в стране, объявив об их отмене, они также пообещали распустить институты власти. Президента страны посадили под домашний арест, а его сына арестовали.

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Российские власти внимательно следя за ситуацией с военным мятежом в Габоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я бы не делал обобщающие выводы. Ситуация в Габоне является предметом озабоченности и мы внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ранее военные в Габоне не согласились с результатами выборов в стране, объявив об их отмене, они также пообещали распустить институты власти. Президента страны посадили под домашний арест, а его сына арестовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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