Киев начал отправлять на фронт мобилизованных старше 50 лет

Военнопленный Ольховик пожаловался на решение Киева по мобилизации

14 сентября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Возрастным мобилизованным было обещано, что они не будут принимать участия в боевых действиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины направляют на фронт в районы населенного пункта Опытное и Авдеевки (ДНР) мобилизованных граждан старше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик. «Хочу сказать нашему начальству, или как его назвать — я же не военный — большое спасибо, что меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже, сразу после „учебки“ кинули в хлам (на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР — прим. URA.RU), откуда никто не вернулся и вряд ли вернется», — передают слова Ольховика РИА Новости. По словам военнопленного, ему и другим возрастным солдатам было обещано, что они не будут принимать участия в боевых действиях. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несут большие потери в районе населенного пункта Опытное. Он отметил, что ситуация в этом направлении напряженная. Бои продолжаются.

Вооруженные силы Украины направляют на фронт в районы населенного пункта Опытное и Авдеевки (ДНР) мобилизованных граждан старше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик. «Хочу сказать нашему начальству, или как его назвать — я же не военный — большое спасибо, что меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже, сразу после „учебки“ кинули в хлам (на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР — прим. URA.RU), откуда никто не вернулся и вряд ли вернется», — передают слова Ольховика РИА Новости. По словам военнопленного, ему и другим возрастным солдатам было обещано, что они не будут принимать участия в боевых действиях. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несут большие потери в районе населенного пункта Опытное. Он отметил, что ситуация в этом направлении напряженная. Бои продолжаются.