14 сентября 2023

Киев начал отправлять на фронт мобилизованных старше 50 лет

Военнопленный Ольховик пожаловался на решение Киева по мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Возрастным мобилизованным было обещано, что они не будут принимать участия в боевых действиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины направляют на фронт в районы населенного пункта Опытное и Авдеевки (ДНР) мобилизованных граждан старше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

«Хочу сказать нашему начальству, или как его назвать — я же не военный — большое спасибо, что меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже, сразу после „учебки“ кинули в хлам (на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР — прим. URA.RU), откуда никто не вернулся и вряд ли вернется», — передают слова Ольховика РИА Новости. По словам военнопленного, ему и другим возрастным солдатам было обещано, что они не будут принимать участия в боевых действиях.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несут большие потери в районе населенного пункта Опытное. Он отметил, что ситуация в этом направлении напряженная. Бои продолжаются.

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Вооруженные силы Украины направляют на фронт в районы населенного пункта Опытное и Авдеевки (ДНР) мобилизованных граждан старше 50 лет. Об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик. «Хочу сказать нашему начальству, или как его назвать — я же не военный — большое спасибо, что меня и многих других ребят, мне-то под полтинник, а есть ребята, которым под 60 уже, сразу после „учебки“ кинули в хлам (на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР — прим. URA.RU), откуда никто не вернулся и вряд ли вернется», — передают слова Ольховика РИА Новости. По словам военнопленного, ему и другим возрастным солдатам было обещано, что они не будут принимать участия в боевых действиях. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ несут большие потери в районе населенного пункта Опытное. Он отметил, что ситуация в этом направлении напряженная. Бои продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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