Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Опытном

11 сентября 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил о напряженной обстановке в районе Опытного Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие в районе населенного пункта Опытное. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Видим, что противник активизировался в направлении нас пункта Опытное задействовал танки БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются», — заявил Денис Пушилин на своем telegram-канале. По его словам, украинские силы пытается улучшить свои позиции на этом участке фронта. Врио губернатора сказал, что бои в районе поселка продолжаются, а ситуация на этом направлении остается напряженной. Однако серьезных опасений нет, подытожил Пушилин. Ранее Пушилин сообщил о серьезных потерях Киева в районе Макаровки, пишет деловое издание «Взгляд». По словам депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, ВСУ лишились более 500 тысяч бойцов с начала спецоперации на Украине, передает Life .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие в районе населенного пункта Опытное. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Видим, что противник активизировался в направлении нас пункта Опытное задействовал танки БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются», — заявил Денис Пушилин на своем telegram-канале. По его словам, украинские силы пытается улучшить свои позиции на этом участке фронта. Врио губернатора сказал, что бои в районе поселка продолжаются, а ситуация на этом направлении остается напряженной. Однако серьезных опасений нет, подытожил Пушилин. Ранее Пушилин сообщил о серьезных потерях Киева в районе Макаровки, пишет деловое издание «Взгляд». По словам депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, ВСУ лишились более 500 тысяч бойцов с начала спецоперации на Украине, передает Life.