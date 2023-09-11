Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Опытном

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин заявил о напряженной обстановке в районе Опытного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие в районе населенного пункта Опытное. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Видим, что противник активизировался в направлении нас пункта Опытное задействовал танки БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются», — заявил Денис Пушилин на своем telegram-канале. По его словам, украинские силы пытается улучшить свои позиции на этом участке фронта.

Врио губернатора сказал, что бои в районе поселка продолжаются, а ситуация на этом направлении остается напряженной. Однако серьезных опасений нет, подытожил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил о серьезных потерях Киева в районе Макаровки, пишет деловое издание «Взгляд». По словам депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, ВСУ лишились более 500 тысяч бойцов с начала спецоперации на Украине, передает Life.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие в районе населенного пункта Опытное. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Видим, что противник активизировался в направлении нас пункта Опытное задействовал танки БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются», — заявил Денис Пушилин на своем telegram-канале. По его словам, украинские силы пытается улучшить свои позиции на этом участке фронта. Врио губернатора сказал, что бои в районе поселка продолжаются, а ситуация на этом направлении остается напряженной. Однако серьезных опасений нет, подытожил Пушилин. Ранее Пушилин сообщил о серьезных потерях Киева в районе Макаровки, пишет деловое издание «Взгляд». По словам депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, ВСУ лишились более 500 тысяч бойцов с начала спецоперации на Украине, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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