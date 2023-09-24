24 сентября 2023

Завод бытовой техники Candy, принадлежащий китайской Haier, закроют в РФ

Российский завод бытовой техники Candy закроют из-за низкой прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, покупатели, бытовая техника
Из-за санкций завод Candy сократил объем производства Фото:

Китайский производитель бытовой техники Haier намерен ликвидировать завод бытовой техники Candy в Кирове. Такое решение было принято из-за того, что объемы производства сократились более чем в два раза.

«Головная структура компании Haier Group решила ликвидировать ООО „Канди С. Н.Г.“ из-за „низкой прибыльности“. Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено», — передает слова источника, близкого к российскому представительству Candy, «Коммерсант». До начала спецоперации завод производил в год около одного млн единиц бытовой техники. Сейчас выпуск ограничен 400 тысячами.

Изначально завод должен был производить бытовую технику и для Европы. Но после введения ограничений объемы производства были сокращены. Уточняется, что в ходе ликвидации некоторые сотрудники будут уволены, другая часть работников перейдет в Haier.

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Китайский производитель бытовой техники Haier намерен ликвидировать завод бытовой техники Candy в Кирове. Такое решение было принято из-за того, что объемы производства сократились более чем в два раза. «Головная структура компании Haier Group решила ликвидировать ООО „Канди С. Н.Г.“ из-за „низкой прибыльности“. Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено», — передает слова источника, близкого к российскому представительству Candy, «Коммерсант». До начала спецоперации завод производил в год около одного млн единиц бытовой техники. Сейчас выпуск ограничен 400 тысячами. Изначально завод должен был производить бытовую технику и для Европы. Но после введения ограничений объемы производства были сокращены. Уточняется, что в ходе ликвидации некоторые сотрудники будут уволены, другая часть работников перейдет в Haier.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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