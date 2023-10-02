Компания H&N будет выпускать кисломолочный напиток Actimel под новым названием Actimuno. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno», — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения также коснутся дизайна упаковки.
Уточняется, что технология производства не поменяется. Вкус продукта так же не претерпит никаких изменений.
В сентябре компания Danone в России была переименована в Health & Nutrition (H&N). Она также производит продукцию «Простоквашино», «Актибио», «Растишка» и «Даниссимо», передает «Национальная служба новостей».
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