Actimel в России будет продаваться под другим названием. Фото

Actimel в России сменит название на Actimuno
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, молочная продукция, йогурты
Напиток Activia сменит свое название в РФ Фото:

Компания H&N будет выпускать кисломолочный напиток Actimel под новым названием Actimuno. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno», — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения также коснутся дизайна упаковки.

Уточняется, что технология производства не поменяется. Вкус продукта так же не претерпит никаких изменений.

В сентябре компания Danone в России была переименована в Health & Nutrition (H&N). Она также производит продукцию «Простоквашино», «Актибио», «Растишка» и «Даниссимо», передает «Национальная служба новостей».

Новая упаковка Activia
Новая упаковка Activia
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания H&N будет выпускать кисломолочный напиток Actimel под новым названием Actimuno. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno», — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения также коснутся дизайна упаковки. Уточняется, что технология производства не поменяется. Вкус продукта так же не претерпит никаких изменений. В сентябре компания Danone в России была переименована в Health & Nutrition (H&N). Она также производит продукцию «Простоквашино», «Актибио», «Растишка» и «Даниссимо», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...