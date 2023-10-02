Actimel в России будет продаваться под другим названием. Фото

Actimel в России сменит название на Actimuno

02 октября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Напиток Activia сменит свое название в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Компания H&N будет выпускать кисломолочный напиток Actimel под новым названием Actimuno. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno», — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения также коснутся дизайна упаковки. Уточняется, что технология производства не поменяется. Вкус продукта так же не претерпит никаких изменений. В сентябре компания Danone в России была переименована в Health & Nutrition (H&N). Она также производит продукцию «Простоквашино», «Актибио», «Растишка» и «Даниссимо», передает «Национальная служба новостей». Новая упаковка Activia Фото: пресс-служба H&N https://hnrus.com/news/Vstrechayte-Actimuno/

Компания H&N будет выпускать кисломолочный напиток Actimel под новым названием Actimuno. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno», — говорится в сообщении. Уточняется, что изменения также коснутся дизайна упаковки. Уточняется, что технология производства не поменяется. Вкус продукта так же не претерпит никаких изменений. В сентябре компания Danone в России была переименована в Health & Nutrition (H&N). Она также производит продукцию «Простоквашино», «Актибио», «Растишка» и «Даниссимо», передает «Национальная служба новостей».