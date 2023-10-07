Дружественная страна РФ поддержала ХАМАС в войне с Израилем

Сирийская Арабская Республика поддержала боевые действия палестинского движения ХАМАС против Израиля. Об этом официально заявил МИД Сирии.
«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся против сионистского терроризма. Мы подчеркиваем, что Палестина близка к достижению желаемой победы», — приводит слова МИД Сирии издание
Утром 7 октября палестинские боевики движения ХАМАС вторглись на приграничную территорию Израиля. Нападение сопровождалось запуском нескольких тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что конфликт является полномасштабной войной и объявил о начале военной операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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