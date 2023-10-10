Силуанов заявил о невозможности экономить бюджет РФ

10 октября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов заявил, что экономия на обороне невозможна для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение бюджета на оборону необходимо России для достижения целей спецоперации на Украине, поэтому экономия в этой ситуации просто невозможна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина сказал, что расходы на оборону в 2023 году будут составлять 10 триллионов рублей. «Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна», — заявил Антон Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Ранее правительство РФ утвердило бюджет на 2024 год. В том числе было принято решение увеличить оборонные расходы страны на 68%. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для государства такая мера является необходимой в условиях гибридной войны, развязанной Западом.

Увеличение бюджета на оборону необходимо России для достижения целей спецоперации на Украине, поэтому экономия в этой ситуации просто невозможна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина сказал, что расходы на оборону в 2023 году будут составлять 10 триллионов рублей. «Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна», — заявил Антон Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Ранее правительство РФ утвердило бюджет на 2024 год. В том числе было принято решение увеличить оборонные расходы страны на 68%. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для государства такая мера является необходимой в условиях гибридной войны, развязанной Западом.