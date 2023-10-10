Силуанов заявил о невозможности экономить бюджет РФ

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов заявил, что экономия на обороне невозможна для России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Увеличение бюджета на оборону необходимо России для достижения целей спецоперации на Украине, поэтому экономия в этой ситуации просто невозможна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Минфина сказал, что расходы на оборону в 2023 году будут составлять 10 триллионов рублей. «Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна», — заявил Антон Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Ранее правительство РФ утвердило бюджет на 2024 год. В том числе было принято решение увеличить оборонные расходы страны на 68%. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для государства такая мера является необходимой в условиях гибридной войны, развязанной Западом.

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Увеличение бюджета на оборону необходимо России для достижения целей спецоперации на Украине, поэтому экономия в этой ситуации просто невозможна. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Минфина сказал, что расходы на оборону в 2023 году будут составлять 10 триллионов рублей. «Это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО. И здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна», — заявил Антон Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Ранее правительство РФ утвердило бюджет на 2024 год. В том числе было принято решение увеличить оборонные расходы страны на 68%. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для государства такая мера является необходимой в условиях гибридной войны, развязанной Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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