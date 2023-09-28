В Кремле оправдали повышение трат на оборону Песков: рост трат на оборону РФ — необходимая мера в условиях гибридной войны 28 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 + РФ вынуждена повысить расходы на оборону из-за гибридной войны, развязанной Западом, отметил Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Намерение увеличить расходы на оборону на 68% в 2024 году является необходимой для России мерой, так как страна находится в состоянии гибридной войны, развязанной Западом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Очевидно, что такое повышение необходимо. Мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем СВО. <…> Это требует высоких расходов», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Намерение увеличить расходы на оборону на 68% в 2024 году является необходимой для России мерой, так как страна находится в состоянии гибридной войны, развязанной Западом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Очевидно, что такое повышение необходимо. Мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем СВО. <…> Это требует высоких расходов», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям