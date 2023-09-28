В Кремле оправдали повышение трат на оборону

Песков: рост трат на оборону РФ — необходимая мера в условиях гибридной войны
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, боеприпас, бомба, stock, авиационная, фаб
РФ вынуждена повысить расходы на оборону из-за гибридной войны, развязанной Западом, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Намерение увеличить расходы на оборону на 68% в 2024 году является необходимой для России мерой, так как страна находится в состоянии гибридной войны, развязанной Западом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, что такое повышение необходимо. Мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем СВО. <…> Это требует высоких расходов», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Намерение увеличить расходы на оборону на 68% в 2024 году является необходимой для России мерой, так как страна находится в состоянии гибридной войны, развязанной Западом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Очевидно, что такое повышение необходимо. Мы живем в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем СВО. <…> Это требует высоких расходов», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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