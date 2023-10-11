В США раскрыли, что будет с наступлением ВСУ зимой

Глава генштаба США: Украина будет продолжать контрнаступление зимой

11 октября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

США и союзники продолжат поддерживать наступление Киева зимой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена продолжить свое наступление зимой. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Он отметил, что Запад продолжит поддерживать наступательные действия ВСУ. «Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», — заявил генерал на пресс-конференции. Ее трансляция велась на официальном сайте правительства США. Браун отметил, что страны Запада продолжат «делать все необходимое» для помощи Вооруженным силам Украины. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зиму в качестве оружия против Украины. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Россия осенью и весной использует сезонные обострения психических заболеваний в качестве «оружия» против Столтенберга.

Украина намерена продолжить свое наступление зимой. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун. Он отметил, что Запад продолжит поддерживать наступательные действия ВСУ. «Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», — заявил генерал на пресс-конференции. Ее трансляция велась на официальном сайте правительства США. Браун отметил, что страны Запада продолжат «делать все необходимое» для помощи Вооруженным силам Украины. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зиму в качестве оружия против Украины. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что Россия осенью и весной использует сезонные обострения психических заболеваний в качестве «оружия» против Столтенберга.