Матвиенко высказала претензию Роспотребнадзору

Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Роспотребнадзора Фото:

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нужно сменить название. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, название нужно сделать современнее и короче.

«Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — заявила Матвиенко по итогам заслушивания доклада Поповой в рамках правительственного часа в СФ. Трансляция ее выступления идет на онлайн-сервисе Rutube.

Она отметила, что все называют службу сокращенно. По словам Матвиенко, Роспотребнадзор считается важным ведомством. Спикер поблагодарила работников службы и его руководство за успехи.

Ранее Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья», передает RT. По ее словам, нужно принять закон «о всеобщем счастье».

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Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нужно сменить название. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, название нужно сделать современнее и короче. «Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — заявила Матвиенко по итогам заслушивания доклада Поповой в рамках правительственного часа в СФ. Трансляция ее выступления идет на онлайн-сервисе Rutube. Она отметила, что все называют службу сокращенно. По словам Матвиенко, Роспотребнадзор считается важным ведомством. Спикер поблагодарила работников службы и его руководство за успехи. Ранее Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья», передает RT. По ее словам, нужно принять закон «о всеобщем счастье».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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