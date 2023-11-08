Матвиенко высказала претензию Роспотребнадзору

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нужно сменить название. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, название нужно сделать современнее и короче.
«Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — заявила Матвиенко по итогам заслушивания доклада Поповой в рамках правительственного часа в СФ. Трансляция ее выступления идет на онлайн-сервисе
Она отметила, что все называют службу сокращенно. По словам Матвиенко, Роспотребнадзор считается важным ведомством. Спикер поблагодарила работников службы и его руководство за успехи.
Ранее Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья», передает RT. По ее словам, нужно принять закон «о всеобщем счастье».
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