Матвиенко высказала претензию Роспотребнадзору

Матвиенко предложила Роспотребнадзору сменить название

08 ноября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Роспотребнадзора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нужно сменить название. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, название нужно сделать современнее и короче. «Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — заявила Матвиенко по итогам заслушивания доклада Поповой в рамках правительственного часа в СФ. Трансляция ее выступления идет на онлайн-сервисе Rutube . Она отметила, что все называют службу сокращенно. По словам Матвиенко, Роспотребнадзор считается важным ведомством. Спикер поблагодарила работников службы и его руководство за успехи. Ранее Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья», передает RT. По ее словам, нужно принять закон «о всеобщем счастье».

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) нужно сменить название. Таким мнением поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, название нужно сделать современнее и короче. «Только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче», — заявила Матвиенко по итогам заслушивания доклада Поповой в рамках правительственного часа в СФ. Трансляция ее выступления идет на онлайн-сервисе Rutube. Она отметила, что все называют службу сокращенно. По словам Матвиенко, Роспотребнадзор считается важным ведомством. Спикер поблагодарила работников службы и его руководство за успехи. Ранее Валентина Матвиенко выступила за создание в России «министерства счастья», передает RT. По ее словам, нужно принять закон «о всеобщем счастье».