Военэксперт Артамонов: РФ отстала от Запада в производстве снайперского оружия

11 ноября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Александр Артамонов сообщил, что РФ не использует часто снайперское вооружение Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия опередила Запад по разработке снайперского высокоточного оружия. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов. Однако по его словам, РФ отстает в области производства данного оружия и насыщения им войсковых частей в отличие от Запада. «Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем», — заявил Артамонов в беседе с News.ru. По его словам, РФ не использует снайперское вооружение так часто, как это делают западные страны. Артамонов отметил, что РФ училась производить оружие у Запада. Он подчеркнул, что российские оружейники Lobaev Arms брали пример у американского бренда CheyTac. По словам эксперта, отставание России связано с тем, что в СССР и в современной РФ исторически уделяли внимание другим сферам. Артамонов отметил, что важными задачами на данный момент являются насыщение снайперским вооружением регулярных частей и подготовка снайперов. «У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — добавил он. Ранее бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных, сообщил, что в российской армии больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», заявил, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия опередила Запад по разработке снайперского высокоточного оружия. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов. Однако по его словам, РФ отстает в области производства данного оружия и насыщения им войсковых частей в отличие от Запада. «Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем», — заявил Артамонов в беседе с News.ru. По его словам, РФ не использует снайперское вооружение так часто, как это делают западные страны. Артамонов отметил, что РФ училась производить оружие у Запада. Он подчеркнул, что российские оружейники Lobaev Arms брали пример у американского бренда CheyTac. По словам эксперта, отставание России связано с тем, что в СССР и в современной РФ исторически уделяли внимание другим сферам. Артамонов отметил, что важными задачами на данный момент являются насыщение снайперским вооружением регулярных частей и подготовка снайперов. «У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — добавил он. Ранее бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных, сообщил, что в российской армии больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», заявил, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки.