Военэксперт Артамонов: РФ отстала от Запада в производстве снайперского оружия

Россия опередила Запад по разработке снайперского высокоточного оружия. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов. Однако по его словам, РФ отстает в области производства данного оружия и насыщения им войсковых частей в отличие от Запада.
«Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем», — заявил Артамонов в беседе с News.ru. По его словам, РФ не использует снайперское вооружение так часто, как это делают западные страны.
Артамонов отметил, что РФ училась производить оружие у Запада. Он подчеркнул, что российские оружейники Lobaev Arms брали пример у американского бренда CheyTac.
По словам эксперта, отставание России связано с тем, что в СССР и в современной РФ исторически уделяли внимание другим сферам. Артамонов отметил, что важными задачами на данный момент являются насыщение снайперским вооружением регулярных частей и подготовка снайперов. «У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — добавил он.
Ранее бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных, сообщил, что в российской армии больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», заявил, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки.
Россия опередила Запад по разработке снайперского высокоточного оружия. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов. Однако по его словам, РФ отстает в области производства данного оружия и насыщения им войсковых частей в отличие от Запада. «Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем», — заявил Артамонов в беседе с News.ru. По его словам, РФ не использует снайперское вооружение так часто, как это делают западные страны. Артамонов отметил, что РФ училась производить оружие у Запада. Он подчеркнул, что российские оружейники Lobaev Arms брали пример у американского бренда CheyTac. По словам эксперта, отставание России связано с тем, что в СССР и в современной РФ исторически уделяли внимание другим сферам. Артамонов отметил, что важными задачами на данный момент являются насыщение снайперским вооружением регулярных частей и подготовка снайперов. «У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — добавил он. Ранее бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных, сообщил, что в российской армии больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», заявил, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки.