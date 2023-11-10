10 ноября 2023

Военэксперт Артамонов: РФ отстала от Запада в производстве снайперского оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, снайпер, огнестрельное оружие, снайперская винтовка
Александр Артамонов сообщил, что РФ не использует часто снайперское вооружение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия опередила Запад по разработке снайперского высокоточного оружия. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов. Однако по его словам, РФ отстает в области производства данного оружия и насыщения им войсковых частей в отличие от Запада.

«Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем», — заявил Артамонов в беседе с News.ru. По его словам, РФ не использует снайперское вооружение так часто, как это делают западные страны.

Артамонов отметил, что РФ училась производить оружие у Запада. Он подчеркнул, что российские оружейники Lobaev Arms брали пример у американского бренда CheyTac.

По словам эксперта, отставание России связано с тем, что в СССР и в современной РФ исторически уделяли внимание другим сферам. Артамонов отметил, что важными задачами на данный момент являются насыщение снайперским вооружением регулярных частей и подготовка снайперов. «У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — добавил он.

Ранее бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных, сообщил, что в российской армии больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», заявил, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия опередила Запад по разработке снайперского высокоточного оружия. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Артамонов. Однако по его словам, РФ отстает в области производства данного оружия и насыщения им войсковых частей в отличие от Запада. «Если по уровню разработок мы уже не отстаем, а частично опережаем западных конкурентов, то по насыщению снайперским оружием строевых частей, по массовости их использования мы все еще значительно отстаем», — заявил Артамонов в беседе с News.ru. По его словам, РФ не использует снайперское вооружение так часто, как это делают западные страны. Артамонов отметил, что РФ училась производить оружие у Запада. Он подчеркнул, что российские оружейники Lobaev Arms брали пример у американского бренда CheyTac. По словам эксперта, отставание России связано с тем, что в СССР и в современной РФ исторически уделяли внимание другим сферам. Артамонов отметил, что важными задачами на данный момент являются насыщение снайперским вооружением регулярных частей и подготовка снайперов. «У нас часто производители выпускают высокоточные винтовки в инициативном порядке и малыми партиями, потому что не хватает производственных мощностей или отсутствует госзаказ», — добавил он. Ранее бывший снайпер спецназа ВСУ Руслан Шпакович, который сейчас обучает украинских военных, сообщил, что в российской армии больше профессиональных снайперов, чем с украинской стороны. Российский снайпер с позывным «Аид», который служит в спецназе «Ахмат», заявил, что в зоне спецоперации его отряд применяет передовые технологии для маскировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...