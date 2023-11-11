Сотни протестующих собрались возле здания правительства в испанском городе Малага. Там премьер-министр Испании Педро Санчес проводил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главы оказались заблокированы в помещении, так как протестующие не давали им выйти.
«Днем сотни людей собрались перед правительственным представительством в Малаге, где исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. <…> Cотни людей стояли у дверей, чтобы не дать им выйти», —
Демонстранты выступали против правления Санчеса, который был избран на свой пост без голосования. Премьера называли предателем. Также против него высказывались и более жестко.
В прошлом месяце Санчес также попал в неудобное положение, когда стал жертвой розыгрыша со стороны российских пранкеров Лексуса и Вована, передает «Национальная служба новостей». Тогда пранкеры сделали вывод, что текущий премьер-министр Испании не знает о колониальном прошлом своей страны.
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