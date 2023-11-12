Песков и Лавров жестко ответили Западу, назвавшему Казахстан «задним двором Путина»

Песков: формулировки западных СМИ насчет РФ и Казахстана являются глупостью

Дмитрий Песков сообщил, что Запад ведет информационную войну против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной публикации западных СМИ о том, что Казахстан является «задним двором [президента России Владимира] Путина». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные лидеры позволяют себе использовать хамские высказывания в сторону РФ.

«Это все глупости, это все информационные войны. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем азимутам», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Его выступление опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Песков отметил, что РФ дорожит отношениями с Казахстаном и будет их развивать. По его словам, западные страны дружат ради того, чтобы вытеснять Россию с тех или иных регионов. Пресс-секретарь РФ назвал такие действия неперспективными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры западных стран позволяют себе применять хамские высказывания в сторону РФ. Он отметил, что у Евросоюза не получится разрушить сотрудничество РФ с Центральной Азией и Закавказьем. «Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры и наши союзники это прекрасно знают», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад «обхаживает» Армению назло РФ. Лавров отметил, что РФ никогда не дружила «с кем бы то ни было против кого-то».