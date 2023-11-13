Sky News: в Британии уволили главу МВД

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Глава МВД Британии Суэлла Браверман была уволена Фото:

Премьер Британии Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Министр внутренних дел Сьюэлла Браверман была уволена Риши Сунаком», — передает телеканал. Там указано, что в британском правительстве возможны и другие перестановки.

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Премьер Британии Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Министр внутренних дел Сьюэлла Браверман была уволена Риши Сунаком», — передает телеканал. Там указано, что в британском правительстве возможны и другие перестановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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