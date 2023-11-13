Sky News: в Британии уволили главу МВД

Глава МВД Британии Суэлла Браверман была уволена
Премьер Британии Риши Сунак уволил главу МВД страны Суэллу Браверман. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Министр внутренних дел Сьюэлла Браверман была уволена Риши Сунаком», — передает телеканал. Там указано, что в британском правительстве возможны и другие перестановки.
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