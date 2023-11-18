В мире Украина В ГУР Украины высказались о переходе украинского летчика на сторону России 18 ноября 2023 в 23:44 Размер текста - 17 + В ГУР Украины факт перехода летчика на сторону России отрицать не стали Фото: Минобороны России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили, что новость о переходе украинского летчика на сторону России — «информационно-психологическая операция». Об этом рассказал представитель ведомства Андрей Юсов. «В ГУР Украины назвали новость о переходе украинского летчика на сторону России «информационно-психологической операцией», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Уточняется, что факт перехода военного в ведомстве отрицать не стали. Сбежавший в Россию украинский летчик был старшим офицером запаса и занимал должность командира звена в ВСУ. Военблогер Кирилл Федоров ранее заявил, что в «обозримом будущем» с мужчиной выйдет интервью, однако пока личность пилота не разглашается. Официально Министерство обороны РФ еще не комментировали ситуацию. В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили, что новость о переходе украинского летчика на сторону России — «информационно-психологическая операция». Об этом рассказал представитель ведомства Андрей Юсов. «В ГУР Украины назвали новость о переходе украинского летчика на сторону России «информационно-психологической операцией», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Уточняется, что факт перехода военного в ведомстве отрицать не стали. Сбежавший в Россию украинский летчик был старшим офицером запаса и занимал должность командира звена в ВСУ. Военблогер Кирилл Федоров ранее заявил, что в «обозримом будущем» с мужчиной выйдет интервью, однако пока личность пилота не разглашается. Официально Министерство обороны РФ еще не комментировали ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям