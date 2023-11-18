18 ноября 2023

В ГУР Украины высказались о переходе украинского летчика на сторону России

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Летно-тактическое учение с эскадрильей Ту-95МС в Рязанской области , военный самолет
В ГУР Украины факт перехода летчика на сторону России отрицать не стали Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили, что новость о переходе украинского летчика на сторону России — «информационно-психологическая операция». Об этом рассказал представитель ведомства Андрей Юсов.

«В ГУР Украины назвали новость о переходе украинского летчика на сторону России «информационно-психологической операцией», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Уточняется, что факт перехода военного в ведомстве отрицать не стали.

Сбежавший в Россию украинский летчик был старшим офицером запаса и занимал должность командира звена в ВСУ. Военблогер Кирилл Федоров ранее заявил, что в «обозримом будущем» с мужчиной выйдет интервью, однако пока личность пилота не разглашается. Официально Министерство обороны РФ еще не комментировали ситуацию.

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В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили, что новость о переходе украинского летчика на сторону России — «информационно-психологическая операция». Об этом рассказал представитель ведомства Андрей Юсов. «В ГУР Украины назвали новость о переходе украинского летчика на сторону России «информационно-психологической операцией», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Уточняется, что факт перехода военного в ведомстве отрицать не стали. Сбежавший в Россию украинский летчик был старшим офицером запаса и занимал должность командира звена в ВСУ. Военблогер Кирилл Федоров ранее заявил, что в «обозримом будущем» с мужчиной выйдет интервью, однако пока личность пилота не разглашается. Официально Министерство обороны РФ еще не комментировали ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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