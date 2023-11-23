Российский генерал Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ

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Андрей Сердюков возглавит Объединенный штаб ОДКБ Фото:

Российского генерала-полковника Андрея Сердюкова назначили начальником Объединенного штаба ОДКБ. Об этом сообщили на сайте организации.

«В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ. Отмечается, что следующая сессия состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане.

Саммит стран-членов ОДКБ начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании.

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Российского генерала-полковника Андрея Сердюкова назначили начальником Объединенного штаба ОДКБ. Об этом сообщили на сайте организации. «В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ. Отмечается, что следующая сессия состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане. Саммит стран-членов ОДКБ начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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