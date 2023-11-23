Российский генерал Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ

Андрей Сердюков возглавит Объединенный штаб ОДКБ
Российского генерала-полковника Андрея Сердюкова назначили начальником Объединенного штаба ОДКБ. Об этом сообщили на сайте организации.
«В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей», — говорится в сообщении, опубликованном
Саммит стран-членов ОДКБ начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании.
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