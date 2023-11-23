Политика Власть Российский генерал Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ 23 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 + Андрей Сердюков возглавит Объединенный штаб ОДКБ Фото: Министерство обороны РФ Российского генерала-полковника Андрея Сердюкова назначили начальником Объединенного штаба ОДКБ. Об этом сообщили на сайте организации. «В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ. Отмечается, что следующая сессия состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане. Саммит стран-членов ОДКБ начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании. Российского генерала-полковника Андрея Сердюкова назначили начальником Объединенного штаба ОДКБ. Об этом сообщили на сайте организации. «В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ. Отмечается, что следующая сессия состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане. Саммит стран-членов ОДКБ начался во Дворце независимости в Минске 23 ноября. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям