«Укрэнерго» призвала украинцев экономить электричество из-за дефицита

29 ноября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

На Украине произошел дефицит электроэнергии из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Украины призвали экономить электричество. Такую просьбу выдвинула компания «Укрэнерго» в связи с дефицитом в энергосистеме, к которому привело повышенное потребление электричества из-за непогоды. «В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении компании. По данным «Укрэнерго», причина состоит в большом росте потребления электричества из-за плохих погодных условий и в связи с одновременным потреблением электроэнергии в тысячи регионах, которые пострадали из-за непогоды. По информации компании, солнечные батареи практически не работают в связи с плотной облачностью. Ранее сообщалось, что армия России начала использовать в зоне спецоперации новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Российские БПЛА 18 ноября нанесли удар по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. В связи с чем была отключена электроэнергия в более чем 400 городах и селах страны. Позже глава «Укрэнерго» посоветовал жителям Украины экономить электричество. По его словам, многие энергоблоки пришлось ввести аварийный ремонт после атак.

Жителей Украины призвали экономить электричество. Такую просьбу выдвинула компания «Укрэнерго» в связи с дефицитом в энергосистеме, к которому привело повышенное потребление электричества из-за непогоды. «В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении компании. По данным «Укрэнерго», причина состоит в большом росте потребления электричества из-за плохих погодных условий и в связи с одновременным потреблением электроэнергии в тысячи регионах, которые пострадали из-за непогоды. По информации компании, солнечные батареи практически не работают в связи с плотной облачностью. Ранее сообщалось, что армия России начала использовать в зоне спецоперации новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Российские БПЛА 18 ноября нанесли удар по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. В связи с чем была отключена электроэнергия в более чем 400 городах и селах страны. Позже глава «Укрэнерго» посоветовал жителям Украины экономить электричество. По его словам, многие энергоблоки пришлось ввести аварийный ремонт после атак.