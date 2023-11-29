«Укрэнерго» призвала украинцев экономить электричество из-за дефицита

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
На Украине произошел дефицит электроэнергии из-за непогоды Фото:

Жителей Украины призвали экономить электричество. Такую просьбу выдвинула компания «Укрэнерго» в связи с дефицитом в энергосистеме, к которому привело повышенное потребление электричества из-за непогоды.

«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении компании. По данным «Укрэнерго», причина состоит в большом росте потребления электричества из-за плохих погодных условий и в связи с одновременным потреблением электроэнергии в тысячи регионах, которые пострадали из-за непогоды. По информации компании, солнечные батареи практически не работают в связи с плотной облачностью.

Ранее сообщалось, что армия России начала использовать в зоне спецоперации новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Российские БПЛА 18 ноября нанесли удар по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. В связи с чем была отключена электроэнергия в более чем 400 городах и селах страны. Позже глава «Укрэнерго» посоветовал жителям Украины экономить электричество. По его словам, многие энергоблоки пришлось ввести аварийный ремонт после атак.

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Жителей Украины призвали экономить электричество. Такую просьбу выдвинула компания «Укрэнерго» в связи с дефицитом в энергосистеме, к которому привело повышенное потребление электричества из-за непогоды. «В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении компании. По данным «Укрэнерго», причина состоит в большом росте потребления электричества из-за плохих погодных условий и в связи с одновременным потреблением электроэнергии в тысячи регионах, которые пострадали из-за непогоды. По информации компании, солнечные батареи практически не работают в связи с плотной облачностью. Ранее сообщалось, что армия России начала использовать в зоне спецоперации новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Российские БПЛА 18 ноября нанесли удар по объектам энергоснабжения в сотнях городов Украины. В связи с чем была отключена электроэнергия в более чем 400 городах и селах страны. Позже глава «Укрэнерго» посоветовал жителям Украины экономить электричество. По его словам, многие энергоблоки пришлось ввести аварийный ремонт после атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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