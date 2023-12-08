В Раде заявили, что Россия в силах полностью лишить Украину промышленности

Депутат Рады Магомедов: из-за РФ Украина перестанет быть промышленной страной

09 декабря 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

В Верховной Раде Украины заявили о промышленных проблемах в стране Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Верховной Раде считают, что Россия способна полностью лишить Украину промышленности. Об этом заявил депутат Рады Муса Магомедов, отметив, что более половины производственных предприятий в стране не работают в полной мере. «Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны. Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», — заявил Муса Магомедов в разговоре с Politeka. Интервью опубликовано на youtube-канале. Он отметил, что в настоящий момент более половины предприятий на Украине работают себе в убыток, а 19 не функционируют вовсе. При этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в ноябре заявлял, что планирует превратить страну в центр производства оружия для стран Запада. По его словам, Киев постепенно наращивает производство. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук говорил, что в настоящий момент его страна является банкротом и полностью зависит от Запада, передает RT. В США отмечали негативной исход для Киева из-за финансовых проблем, сообщает «Национальная служба новостей».

В Верховной Раде считают, что Россия способна полностью лишить Украину промышленности. Об этом заявил депутат Рады Муса Магомедов, отметив, что более половины производственных предприятий в стране не работают в полной мере. «Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны. Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», — заявил Муса Магомедов в разговоре с Politeka. Интервью опубликовано на youtube-канале. Он отметил, что в настоящий момент более половины предприятий на Украине работают себе в убыток, а 19 не функционируют вовсе. При этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в ноябре заявлял, что планирует превратить страну в центр производства оружия для стран Запада. По его словам, Киев постепенно наращивает производство. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук говорил, что в настоящий момент его страна является банкротом и полностью зависит от Запада, передает RT. В США отмечали негативной исход для Киева из-за финансовых проблем, сообщает «Национальная служба новостей».