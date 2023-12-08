08 декабря 2023

В Раде заявили, что Россия в силах полностью лишить Украину промышленности

Депутат Рады Магомедов: из-за РФ Украина перестанет быть промышленной страной
© Служба новостей «URA.RU»
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Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев, верховная рада
В Верховной Раде Украины заявили о промышленных проблемах в стране Фото:

В Верховной Раде считают, что Россия способна полностью лишить Украину промышленности. Об этом заявил депутат Рады Муса Магомедов, отметив, что более половины производственных предприятий в стране не работают в полной мере.

«Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны. Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», — заявил Муса Магомедов в разговоре с Politeka. Интервью опубликовано на youtube-канале. Он отметил, что в настоящий момент более половины предприятий на Украине работают себе в убыток, а 19 не функционируют вовсе.

При этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в ноябре заявлял, что планирует превратить страну в центр производства оружия для стран Запада. По его словам, Киев постепенно наращивает производство. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук говорил, что в настоящий момент его страна является банкротом и полностью зависит от Запада, передает RT. В США отмечали негативной исход для Киева из-за финансовых проблем, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Верховной Раде считают, что Россия способна полностью лишить Украину промышленности. Об этом заявил депутат Рады Муса Магомедов, отметив, что более половины производственных предприятий в стране не работают в полной мере. «Если не будет возможности поддерживать [предприятия], это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны. Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», — заявил Муса Магомедов в разговоре с Politeka. Интервью опубликовано на youtube-канале. Он отметил, что в настоящий момент более половины предприятий на Украине работают себе в убыток, а 19 не функционируют вовсе. При этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в ноябре заявлял, что планирует превратить страну в центр производства оружия для стран Запада. По его словам, Киев постепенно наращивает производство. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук говорил, что в настоящий момент его страна является банкротом и полностью зависит от Запада, передает RT. В США отмечали негативной исход для Киева из-за финансовых проблем, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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