ЧОПы получат право уничтожать беспилотники

Частная охрана сможет уничтожать беспилотники на объектах топливно-энергетического комплекса
В России предоставили право частным охранным организациям, работающим на объектах топливно-энергетического комплекса, уничтожать беспилотники. Соответствующий закон одобрен Госдумой РФ.
«Частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса получила право уничтожать беспилотники», —
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