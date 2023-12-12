ЧОПы получат право уничтожать беспилотники

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Частная охрана сможет уничтожать беспилотники на объектах топливно-энергетического комплекса Фото:

В России предоставили право частным охранным организациям, работающим на объектах топливно-энергетического комплекса, уничтожать беспилотники. Соответствующий закон одобрен Госдумой РФ.

«Частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса получила право уничтожать беспилотники», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ. Закон принят нижней палатой парламента Российской Федерации.

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В России предоставили право частным охранным организациям, работающим на объектах топливно-энергетического комплекса, уничтожать беспилотники. Соответствующий закон одобрен Госдумой РФ. «Частная охрана на объектах топливно-энергетического комплекса получила право уничтожать беспилотники», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ. Закон принят нижней палатой парламента Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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