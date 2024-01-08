Бизнес-омбудсмен Титов: Запад стал пережитком прошлого

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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты Бориса Титова с избирателями и выступление Евгения Маргулиса. Челябинск, титов борис
Будущее человечества лежит на Востоке, заявил Борис Титов Фото:

Запад превратился в пережиток прошлого, поэтому будущее человечества теперь лежит на Востоке. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Запад — это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что Россия больше не будет обращаться к Западу, даже если санкции Вашингтона и Брюсселя будут сняты.

Титов отметил, что Восток и глобальный Юг сегодня динамично развиваются, обладают значительными ресурсами и являются центрами новейших технологий. В этих регионах есть страны, которые хотят развивать торгово-экономические отношения с Россией, заключил Титов.

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Запад превратился в пережиток прошлого, поэтому будущее человечества теперь лежит на Востоке. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Запад — это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что Россия больше не будет обращаться к Западу, даже если санкции Вашингтона и Брюсселя будут сняты. Титов отметил, что Восток и глобальный Юг сегодня динамично развиваются, обладают значительными ресурсами и являются центрами новейших технологий. В этих регионах есть страны, которые хотят развивать торгово-экономические отношения с Россией, заключил Титов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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