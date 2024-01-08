Бизнес-омбудсмен Титов: Запад стал пережитком прошлого

08 января 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Будущее человечества лежит на Востоке, заявил Борис Титов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запад превратился в пережиток прошлого, поэтому будущее человечества теперь лежит на Востоке. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Запад — это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что Россия больше не будет обращаться к Западу, даже если санкции Вашингтона и Брюсселя будут сняты. Титов отметил, что Восток и глобальный Юг сегодня динамично развиваются, обладают значительными ресурсами и являются центрами новейших технологий. В этих регионах есть страны, которые хотят развивать торгово-экономические отношения с Россией, заключил Титов.

Запад превратился в пережиток прошлого, поэтому будущее человечества теперь лежит на Востоке. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Запад — это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что Россия больше не будет обращаться к Западу, даже если санкции Вашингтона и Брюсселя будут сняты. Титов отметил, что Восток и глобальный Юг сегодня динамично развиваются, обладают значительными ресурсами и являются центрами новейших технологий. В этих регионах есть страны, которые хотят развивать торгово-экономические отношения с Россией, заключил Титов.