Бизнес-омбудсмен Титов: Запад стал пережитком прошлого

Запад превратился в пережиток прошлого, поэтому будущее человечества теперь лежит на Востоке. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Запад — это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества», — передает слова Титова РИА Новости. Он добавил, что Россия больше не будет обращаться к Западу, даже если санкции Вашингтона и Брюсселя будут сняты.
Титов отметил, что Восток и глобальный Юг сегодня динамично развиваются, обладают значительными ресурсами и являются центрами новейших технологий. В этих регионах есть страны, которые хотят развивать торгово-экономические отношения с Россией, заключил Титов.
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