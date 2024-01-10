Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини. Об этом заявил адвокат мужчины Массимилиано Луиджи Шалла.
Правозащитник рассказал, что на заседании были представлены все доказательства неучастия Бертолини в спецоперации РФ на Украине. «В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — сообщил Массимилиано Луиджи Шалла РИА Новости.
Бертолини задержали в конце июня 2023 года в аэропорту «Мальпенса» в Милане. Его подозревали в участии донбасского ополчения с 2016 года. Сообщается, что сейчас мужчина проживает в Италии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.