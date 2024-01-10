Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса

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Суд освободил Алессандро Бертолини после предоставления нужных доказательств Фото:

Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини. Об этом заявил адвокат мужчины Массимилиано Луиджи Шалла.

Правозащитник рассказал, что на заседании были представлены все доказательства неучастия Бертолини в спецоперации РФ на Украине. «В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — сообщил Массимилиано Луиджи Шалла РИА Новости.

Бертолини задержали в конце июня 2023 года в аэропорту «Мальпенса» в Милане. Его подозревали в участии донбасского ополчения с 2016 года. Сообщается, что сейчас мужчина проживает в Италии.

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Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини. Об этом заявил адвокат мужчины Массимилиано Луиджи Шалла. Правозащитник рассказал, что на заседании были представлены все доказательства неучастия Бертолини в спецоперации РФ на Украине. «В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — сообщил Массимилиано Луиджи Шалла РИА Новости. Бертолини задержали в конце июня 2023 года в аэропорту «Мальпенса» в Милане. Его подозревали в участии донбасского ополчения с 2016 года. Сообщается, что сейчас мужчина проживает в Италии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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