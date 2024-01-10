В мире Европа Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса 10 января 2024 в 18:56 Размер текста - 17 + Суд освободил Алессандро Бертолини после предоставления нужных доказательств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини. Об этом заявил адвокат мужчины Массимилиано Луиджи Шалла. Правозащитник рассказал, что на заседании были представлены все доказательства неучастия Бертолини в спецоперации РФ на Украине. «В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — сообщил Массимилиано Луиджи Шалла РИА Новости. Бертолини задержали в конце июня 2023 года в аэропорту «Мальпенса» в Милане. Его подозревали в участии донбасского ополчения с 2016 года. Сообщается, что сейчас мужчина проживает в Италии. Итальянский суд отпустил на свободу участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини. Об этом заявил адвокат мужчины Массимилиано Луиджи Шалла. Правозащитник рассказал, что на заседании были представлены все доказательства неучастия Бертолини в спецоперации РФ на Украине. «В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу», — сообщил Массимилиано Луиджи Шалла РИА Новости. Бертолини задержали в конце июня 2023 года в аэропорту «Мальпенса» в Милане. Его подозревали в участии донбасского ополчения с 2016 года. Сообщается, что сейчас мужчина проживает в Италии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям