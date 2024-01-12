Конверт с неизвестным порошком прислали в посольстве РФ в Афинах

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Круглый стол по итогам ЧМ2018 в Екатеринбурге. Моменты., моменты, конверт фирменный
К посольству из-за ситуации с конвертом выдвигается специальный отряд реагирования Фото:

В российское посольство в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком внутри. К зданию прибыли полиция и пожарные. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

«Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — передает телевидение. На данный момент в районе Психико у здания посольства находятся пожарные и полиция. Также на место направляется специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.

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В российское посольство в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком внутри. К зданию прибыли полиция и пожарные. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT. «Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — передает телевидение. На данный момент в районе Психико у здания посольства находятся пожарные и полиция. Также на место направляется специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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