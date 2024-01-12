Конверт с неизвестным порошком прислали в посольстве РФ в Афинах

В российское посольство в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком внутри. К зданию прибыли полиция и пожарные. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
«Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — передает телевидение. На данный момент в районе Психико у здания посольства находятся пожарные и полиция. Также на место направляется специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.
В российское посольство в Афинах прислали конверт с неизвестным порошком внутри. К зданию прибыли полиция и пожарные. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT. «Подозрительный конверт с порошком неизвестного состава поступил в российское посольство», — передает телевидение. На данный момент в районе Психико у здания посольства находятся пожарные и полиция. Также на место направляется специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK.