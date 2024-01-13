13 января 2024

FT спрогнозировал неожиданный подарок Путину от Евросоюза

FT: если ЕС примет новый бюджет без учета Украины, то сделает подарок Путину
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый бюджет Евросоюза до 2034 года без поддержки Украины станет подарком ля Владимира Путина, передает Financial Times Фото:

Следующий бюджет Евросоюза, который будет рассчитан до 2034 года, может не включать в себя поддержку Украины и предусматривать ее присоединение к союзу. Если так будет, это станет политическим подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times.

«Разработка бюджета до 2034 года, который не предусматривал бы присоединение Украины к этому моменту, стала бы политическим подарком Владимиру Путину, помимо ужасного финансового планирования», — уточняют авторы материала. Они также отмечают, что бюджет на период до 2034 года должен быть значительно больше предыдущего и масштабнее. Бюджет также должен предполагать цифровизации европейской экономики, заключили журналисты.

По мнению французских журналистов, США могут сделать и другой подарок Владимиру Путину уже в 2024 году. Он будет заключаться в сокращении поддержки Украины и смене политической американской власти. Украинский президент Владимир Зелинский признавался в конце декабря прошлого года, что предпочел бы обсудить вступление Украины в ЕС вместо военной помощи.

Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз еще летом 2022 года, но с того момента никаких новых шагов к вступлению предпринято не было. Ряд членов ЕС, в частности, Венгрия, открыто выступают против вступления Киева в союз, передает «Национальная служба новостей».

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Следующий бюджет Евросоюза, который будет рассчитан до 2034 года, может не включать в себя поддержку Украины и предусматривать ее присоединение к союзу. Если так будет, это станет политическим подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times. «Разработка бюджета до 2034 года, который не предусматривал бы присоединение Украины к этому моменту, стала бы политическим подарком Владимиру Путину, помимо ужасного финансового планирования», — уточняют авторы материала. Они также отмечают, что бюджет на период до 2034 года должен быть значительно больше предыдущего и масштабнее. Бюджет также должен предполагать цифровизации европейской экономики, заключили журналисты. По мнению французских журналистов, США могут сделать и другой подарок Владимиру Путину уже в 2024 году. Он будет заключаться в сокращении поддержки Украины и смене политической американской власти. Украинский президент Владимир Зелинский признавался в конце декабря прошлого года, что предпочел бы обсудить вступление Украины в ЕС вместо военной помощи. Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз еще летом 2022 года, но с того момента никаких новых шагов к вступлению предпринято не было. Ряд членов ЕС, в частности, Венгрия, открыто выступают против вступления Киева в союз, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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