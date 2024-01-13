FT спрогнозировал неожиданный подарок Путину от Евросоюза

FT: если ЕС примет новый бюджет без учета Украины, то сделает подарок Путину

14 января 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Новый бюджет Евросоюза до 2034 года без поддержки Украины станет подарком ля Владимира Путина, передает Financial Times Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следующий бюджет Евросоюза, который будет рассчитан до 2034 года, может не включать в себя поддержку Украины и предусматривать ее присоединение к союзу. Если так будет, это станет политическим подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times. «Разработка бюджета до 2034 года, который не предусматривал бы присоединение Украины к этому моменту, стала бы политическим подарком Владимиру Путину, помимо ужасного финансового планирования», — уточняют авторы материала . Они также отмечают, что бюджет на период до 2034 года должен быть значительно больше предыдущего и масштабнее. Бюджет также должен предполагать цифровизации европейской экономики, заключили журналисты. По мнению французских журналистов, США могут сделать и другой подарок Владимиру Путину уже в 2024 году. Он будет заключаться в сокращении поддержки Украины и смене политической американской власти. Украинский президент Владимир Зелинский признавался в конце декабря прошлого года, что предпочел бы обсудить вступление Украины в ЕС вместо военной помощи. Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз еще летом 2022 года, но с того момента никаких новых шагов к вступлению предпринято не было. Ряд членов ЕС, в частности, Венгрия, открыто выступают против вступления Киева в союз, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следующий бюджет Евросоюза, который будет рассчитан до 2034 года, может не включать в себя поддержку Украины и предусматривать ее присоединение к союзу. Если так будет, это станет политическим подарком президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Financial Times. «Разработка бюджета до 2034 года, который не предусматривал бы присоединение Украины к этому моменту, стала бы политическим подарком Владимиру Путину, помимо ужасного финансового планирования», — уточняют авторы материала. Они также отмечают, что бюджет на период до 2034 года должен быть значительно больше предыдущего и масштабнее. Бюджет также должен предполагать цифровизации европейской экономики, заключили журналисты. По мнению французских журналистов, США могут сделать и другой подарок Владимиру Путину уже в 2024 году. Он будет заключаться в сокращении поддержки Украины и смене политической американской власти. Украинский президент Владимир Зелинский признавался в конце декабря прошлого года, что предпочел бы обсудить вступление Украины в ЕС вместо военной помощи. Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз еще летом 2022 года, но с того момента никаких новых шагов к вступлению предпринято не было. Ряд членов ЕС, в частности, Венгрия, открыто выступают против вступления Киева в союз, передает «Национальная служба новостей».