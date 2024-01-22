Актрису из «Иронии судьбы» экстренно увезли в больницу перед днем рождения

22 января 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Валентину Талызину госпитализировали в день рождения Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Народную артистку РФ Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения. У женщины диагностировали бронхопневмонию. Об этом сообщает Mash. Актриса известна ролью в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине она озвучила Барбару Брыльске, играющую Надю. Талызина также исполнила роль Вали — подруги главной героини. «Сейчас Валентина Талызину лежит под капельницами. Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. В больницу она попала вчера», — сообщает Mash, ссылаясь на сообщения дочери актрисы. Всего Талызина сыграла в более чем ста советских и российских картин.

Народную артистку РФ Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения. У женщины диагностировали бронхопневмонию. Об этом сообщает Mash. Актриса известна ролью в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине она озвучила Барбару Брыльске, играющую Надю. Талызина также исполнила роль Вали — подруги главной героини. «Сейчас Валентина Талызину лежит под капельницами. Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. В больницу она попала вчера», — сообщает Mash, ссылаясь на сообщения дочери актрисы. Всего Талызина сыграла в более чем ста советских и российских картин.