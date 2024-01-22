Актрису из «Иронии судьбы» экстренно увезли в больницу перед днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Валентину Талызину госпитализировали в день рождения Фото:

Народную артистку РФ Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения. У женщины диагностировали бронхопневмонию. Об этом сообщает Mash. Актриса известна ролью в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине она озвучила Барбару Брыльске, играющую Надю. Талызина также исполнила роль Вали — подруги главной героини.

«Сейчас Валентина Талызину лежит под капельницами. Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. В больницу она попала вчера», — сообщает Mash, ссылаясь на сообщения дочери актрисы. Всего Талызина сыграла в более чем ста советских и российских картин.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народную артистку РФ Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве перед днем рождения. У женщины диагностировали бронхопневмонию. Об этом сообщает Mash. Актриса известна ролью в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В картине она озвучила Барбару Брыльске, играющую Надю. Талызина также исполнила роль Вали — подруги главной героини. «Сейчас Валентина Талызину лежит под капельницами. Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. В больницу она попала вчера», — сообщает Mash, ссылаясь на сообщения дочери актрисы. Всего Талызина сыграла в более чем ста советских и российских картин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...