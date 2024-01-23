В Эстонии раскрыли, когда передадут Киеву российские активы

МИД Эстонии: российские активы будут переданы Украине в течение двух лет

23 января 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Эстония владеет до 30 миллионами евро российских активов, уточнил Эрки Кодар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Передача Эстонией замороженных российских активов Украине может занять до двух лет. Об этом сообщил вице-канцлер МИД страны по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар. «Может потребоваться некоторое время, чтобы создать такую систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров», — пояснил Эрки Кодар в разговоре с эстонским порталом ERR. Он подчеркнул, что, несмотря на согласование парламентом страны, для передачи активов необходимо наладить систему международных договоров. При этом представитель министерства не исключил, что при использовании других механизмов активы могут быть переданы быстрее. В настоящий момент в Эстонии находится около 30 миллионов евро замороженных российских активов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Москва будет принимать ответные меры в ответ на конфискацию Западом российских активов. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Россия намерена принять зеркальные меры в ответ на конфискацию.

Передача Эстонией замороженных российских активов Украине может занять до двух лет. Об этом сообщил вице-канцлер МИД страны по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар. «Может потребоваться некоторое время, чтобы создать такую систему. Это может занять один или два года с точки зрения международных договоров», — пояснил Эрки Кодар в разговоре с эстонским порталом ERR. Он подчеркнул, что, несмотря на согласование парламентом страны, для передачи активов необходимо наладить систему международных договоров. При этом представитель министерства не исключил, что при использовании других механизмов активы могут быть переданы быстрее. В настоящий момент в Эстонии находится около 30 миллионов евро замороженных российских активов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Москва будет принимать ответные меры в ответ на конфискацию Западом российских активов. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Россия намерена принять зеркальные меры в ответ на конфискацию.