Shot: судебного пристава с простреленной головой нашли в Белгородской области

26 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Рядом с приставом находились две гильзы и табельное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Белгородской области нашли судебного пристава с простреленной головой. Рядом с ним были обнаружены табельное оружие, две гильзы и мобильный телефон. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Судебного пристава с простреленной головой нашли в поле в Белгородской области», — передает Shot. Отмечается, что его искали около суток. Младший пристав был найден в 14 километрах от работы, возле села Шелаево. Рядом были обнаружены две гильзы, табельное оружие и мобильный телефон. Также на автомобиле пристава, предварительно, находились отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». URA.RU направило запрос в МВД РФ по Белгородской области. На момент публикации ответа не поступило.

В Белгородской области нашли судебного пристава с простреленной головой. Рядом с ним были обнаружены табельное оружие, две гильзы и мобильный телефон. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Судебного пристава с простреленной головой нашли в поле в Белгородской области», — передает Shot. Отмечается, что его искали около суток. Младший пристав был найден в 14 километрах от работы, возле села Шелаево. Рядом были обнаружены две гильзы, табельное оружие и мобильный телефон. Также на автомобиле пристава, предварительно, находились отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». URA.RU направило запрос в МВД РФ по Белгородской области. На момент публикации ответа не поступило.