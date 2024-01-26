Shot: судебного пристава с простреленной головой нашли в Белгородской области

В Белгородской области нашли судебного пристава с простреленной головой. Рядом с ним были обнаружены табельное оружие, две гильзы и мобильный телефон. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Судебного пристава с простреленной головой нашли в поле в Белгородской области», — передает Shot. Отмечается, что его искали около суток.
Младший пристав был найден в 14 километрах от работы, возле села Шелаево. Рядом были обнаружены две гильзы, табельное оружие и мобильный телефон. Также на автомобиле пристава, предварительно, находились отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
URA.RU направило запрос в МВД РФ по Белгородской области. На момент публикации ответа не поступило.
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