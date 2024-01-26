Герой ДНР Жога заявил, что выбрал бы ХМАО для переезда

26 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Артем Жога сказал, что мог бы переехать в Югру Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога рассказал, что ему настолько понравилась Югра, что он выбрал бы этот регион для переезда. Герой поделился эмоциями и впечатлениями от округа во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU. «У меня огромные положительные эмоции от вашего города [Ханты-Мансийска]. Я посмотрел немножко — что хватило по времени. Видно, что вы очень любите свой город, свой регион. Везде чистота, в каждом помещении, куда я заходил, приветливые люди. Не рассказывают о каких-то проблемах, а делятся своими достижениями. Так много о достижениях еще ни от кого не слышал. <…> Я восхищен вашим регионом. Если бы был у меня выбор, где мне жить, я бы, честно, выбрал ваш регион с огромным удовольствием», — рассказал Жога. Оказалось, что у легендарного командира «Спарты» есть связь с Югрой, о которой никто не знал. «У меня ребята есть хорошие другзья из Нижневартовска. Они проходили обучения на операторов БПЛА, и потом здесь, в Югре, делились своими знаниями с контрактниками на СВО», — отметил герой. Ранее URA.RU писало о том, как Жога поблагодарил жителей ХМАО за помощь бойцам СВО. Он лично принял участие в сборе «коробок добра» для передовой.

Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога рассказал, что ему настолько понравилась Югра, что он выбрал бы этот регион для переезда. Герой поделился эмоциями и впечатлениями от округа во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске, передает журналист URA.RU. «У меня огромные положительные эмоции от вашего города [Ханты-Мансийска]. Я посмотрел немножко — что хватило по времени. Видно, что вы очень любите свой город, свой регион. Везде чистота, в каждом помещении, куда я заходил, приветливые люди. Не рассказывают о каких-то проблемах, а делятся своими достижениями. Так много о достижениях еще ни от кого не слышал. <…> Я восхищен вашим регионом. Если бы был у меня выбор, где мне жить, я бы, честно, выбрал ваш регион с огромным удовольствием», — рассказал Жога. Оказалось, что у легендарного командира «Спарты» есть связь с Югрой, о которой никто не знал. «У меня ребята есть хорошие другзья из Нижневартовска. Они проходили обучения на операторов БПЛА, и потом здесь, в Югре, делились своими знаниями с контрактниками на СВО», — отметил герой. Ранее URA.RU писало о том, как Жога поблагодарил жителей ХМАО за помощь бойцам СВО. Он лично принял участие в сборе «коробок добра» для передовой.