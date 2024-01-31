Райффайзенбанк опроверг информацию о планах продать российские активы

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Повседневная жизнь. Москва, райффайзен банк, лого, эмблема, вывеска
В Райффайзенбанке заявили, что компания продолжает работать Фото:

Raiffeisen Bank International не будет продавать российские активы в первые месяцы 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского банка.

«Информация не соответствует действительности. Речь идет о получении одобрения на сделку с акциями Strabag», — заявили в кредитной организации. Сообщение приводит ТАСС. Отмечается, что компания продолжает оказывать услуги и соблюдает все обязательства перед клиентами.

До этого появилась информация, что материнская структура продаст свои активы в России. Называлась примерная дата — первый квартал 2024 года.

В декабре 2023 года Raiffeisen Bank сообщил о покупке доли в австрийском строительном холдинге Strabag у Олега Дерипаски. Ее сумма — 1,51 миллиарда евро. Сделку планировали закрыть в первые месяцы 2024 года. Перед этим Украина временно исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны» для переговоров о поддержке антироссийских санкций, пишет RT. Материнская структура не работает с российской компанией с 2022 года.

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Raiffeisen Bank International не будет продавать российские активы в первые месяцы 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского банка. «Информация не соответствует действительности. Речь идет о получении одобрения на сделку с акциями Strabag», — заявили в кредитной организации. Сообщение приводит ТАСС. Отмечается, что компания продолжает оказывать услуги и соблюдает все обязательства перед клиентами. До этого появилась информация, что материнская структура продаст свои активы в России. Называлась примерная дата — первый квартал 2024 года. В декабре 2023 года Raiffeisen Bank сообщил о покупке доли в австрийском строительном холдинге Strabag у Олега Дерипаски. Ее сумма — 1,51 миллиарда евро. Сделку планировали закрыть в первые месяцы 2024 года. Перед этим Украина временно исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны» для переговоров о поддержке антироссийских санкций, пишет RT. Материнская структура не работает с российской компанией с 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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