Райффайзенбанк опроверг информацию о планах продать российские активы

31 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Райффайзенбанке заявили, что компания продолжает работать Фото: Игорь Пантин © URA.RU Raiffeisen Bank International не будет продавать российские активы в первые месяцы 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского банка. «Информация не соответствует действительности. Речь идет о получении одобрения на сделку с акциями Strabag», — заявили в кредитной организации. Сообщение приводит ТАСС. Отмечается, что компания продолжает оказывать услуги и соблюдает все обязательства перед клиентами. До этого появилась информация, что материнская структура продаст свои активы в России. Называлась примерная дата — первый квартал 2024 года. В декабре 2023 года Raiffeisen Bank сообщил о покупке доли в австрийском строительном холдинге Strabag у Олега Дерипаски. Ее сумма — 1,51 миллиарда евро. Сделку планировали закрыть в первые месяцы 2024 года. Перед этим Украина временно исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны» для переговоров о поддержке антироссийских санкций, пишет RT. Материнская структура не работает с российской компанией с 2022 года.

Raiffeisen Bank International не будет продавать российские активы в первые месяцы 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе российского банка. «Информация не соответствует действительности. Речь идет о получении одобрения на сделку с акциями Strabag», — заявили в кредитной организации. Сообщение приводит ТАСС. Отмечается, что компания продолжает оказывать услуги и соблюдает все обязательства перед клиентами. До этого появилась информация, что материнская структура продаст свои активы в России. Называлась примерная дата — первый квартал 2024 года. В декабре 2023 года Raiffeisen Bank сообщил о покупке доли в австрийском строительном холдинге Strabag у Олега Дерипаски. Ее сумма — 1,51 миллиарда евро. Сделку планировали закрыть в первые месяцы 2024 года. Перед этим Украина временно исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны» для переговоров о поддержке антироссийских санкций, пишет RT. Материнская структура не работает с российской компанией с 2022 года.